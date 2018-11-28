婦聯會資產被凍結 打官司聲請解凍勝訴 !

婦聯會主委雷倩。(本報系資料照)

友善列印
中時

中華民國婦女聯合會，不服不當黨產處理委員會，認定是國民黨的附隨組織，並凍結婦聯會名下資產，向台北高等行政法院提出提出撤銷黨產會處分行政訴訟，並聲請停止執行，合議庭先前審理後，雖裁定停止訴訟程序進行，卻不影響黨產會凍結資產的效力，婦聯會因此聲請停止執行，北高行審理後，28日裁定，在撤銷黨產會處分的本案訴訟判決確定前，停止執行。意即黨產會在訴訟定讞前，暫時不能凍結婦聯會資產。

另婦聯會還聲請，另一件保全處分，要求裁定黨產會不可以，「就不當取得財產及是否命移轉為國有等事」召開聽證會部分，北高行承審合議庭，認為這些是依法調查程序，在停止原處分的執行下，沒有必要額外另行保全的必要，即使原處分停止執行，黨產會仍可依法進行相關調查程序，這部分的聲請裁定駁回。

北高行裁准婦聯會，撤銷黨產會處分的本案訴訟裁判確定前，停止執行的理由，是認為本件停止執行事件的本案訴訟，與中投、欣裕台公司為國民黨附隨組織；國民黨、中投、欣裕台不服提起行政訴訟，承審合議庭認為黨產條例有違憲疑義，裁定停止訴訟，並已聲請大法官會議解釋的處分法律依據相同，只是受處分人不同。

雖然先前已裁定停止訴訟程序進行，但該裁定並不會影響婦聯會為國民黨附隨組織，且名下財產仍凍結的效力，考量如不停止執行，則就聲請人婦聯會所稱結社自由、言論自由、名譽維護、財產保全等，將造成難以估算的損失，所預定的公益或福利事務都無法進行，且龐大資產也無法作出有效率的應用等，可說是有難於回復的損害。

相對來說，如果原處分停止執行，在其他條件不變下，就黨產會而言，是轉型正義的實踐往後移；另經考量與其容許第6條處分，衍生多樣化的救濟事件，還不如透過暫時凍結原處分的法律效果，停止原處分執行來因應，更具效率。

合議庭認為，權衡相關得失後，停止原處分的執行，是適切而有必要，但也提醒可能的法制風險，以資週延，婦聯會聲請請求停止執行，應為准許。

(中時 )

經濟壓力大萌生死意 淡水男子踩… 睡覺被吵放火害死女洗碗工 縱火…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。