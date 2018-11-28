國道警危險加給卡關 徐國勇：今天就去協調

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國道警楊梅分隊21歲實習警員王黃冠鈞在國道1號處理交通事故遭後車追撞重傷，醫生前晚判定腦死，家屬決定器捐遺愛人間，同時也呼籲加速通過國道警察危險津貼。內政部長徐國勇今表示，國道警察危險加給提案已送到行政院多時，今天就會立刻與人事總處溝通，希望能儘速通過。

立法院內政委員會今排定審查內政部及附屬單位108年度預算，多位立委都關切國道警察危險加給進度。民進黨立委張宏陸問到，目前國道警察危險加給進度如何？徐國勇說，提案送到行政院，會盡快跟政院協商；警政署長陳家欽也說，現在還在溝通協調，會全力爭取。

張宏陸不滿陳家欽回應，要求陳家欽表明態度，陳家欽說，人事總處考慮到衡平性，因為其他縣市警察同仁工作也有高風險，要做衡平性考量，針對是否比照刑警加給六成等細節，目前還在討論。張宏陸問，人事總處是否提及，科技執法已降低危險性，認為應再研議危險加給方案？徐國勇坦言「有這個聲音」，但科技執法跟危險是兩件事，不會因為科技執法讓危險度降低，還是希望能比照刑警。

陳家欽說，國道警察20年來因公殉職比率是0.526%，較六都警察高一到三倍，但張宏陸批「這是空洞數據」，要求向人事總處舉例。陳家欽語氣強烈回應，「每件發生都是血淋淋的教訓，難道不是最好的例子嗎？」讓張宏陸痛批「你應該對人事總處激動，讓基層員警知道署長有沒有去爭取」。

會議主席、民進黨立委管碧玲隨後裁示，內政部須在一個星期內與人事總處協商，若協商不成，下下週她當輪值召委時就排專案報告。徐國勇承諾，今天就會立刻與人事總處溝通，極力爭取危險加給儘速通過。

(中時 )

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