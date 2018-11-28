《梁祝》、《綠島小夜曲》輕揚 北市交帶樂迷重返六十年代

2018年11月28日 12:50 中時 趙靜瑜

黃梅調電影《梁山伯與祝英台》、《一朵小花》配樂家周藍萍英年早逝，得年46歲，但卻拿下三座金馬影展「最佳音樂」獎和一座亞太影展「最佳音樂」獎，堪稱台灣流行音樂界先驅者。雖然音樂被傳唱，但這個名字卻逐漸被人遺忘，台北市立交響樂團明年將推出原創音樂劇，以周藍萍的歌曲為主軸，再現周藍萍短暫卻璀璨的一生。

台北市立交響樂團團長何康國表示，周藍萍一生充滿傳奇，他有兩顆心，一顆繫念湖南故土，一顆情繫寶島，「故鄉帶給他的滋養，讓山歌小調飄洋過海來到台灣；台灣帶給他的溫暖，讓他立業成家，他的師生戀成就了婚姻，唱紅了《綠島小夜曲》，也尋得一生知音。」何康國說，很多人早已不認識周藍萍，但他的歌曲依舊餘音繞樑，「他的音樂與生命，都在台北，我們希望能以這齣原創音樂劇，開創屬於台北自己的文藝復興。」

這個名字之所以再被提起，是因為周藍萍的女兒周揚明。近年周揚明重新找出父親留下的紀念物，在台大音樂學研究所沈冬教授等多位學者專家努力之下，完成了生平及音樂研究以及紀錄片的拍攝。周揚明說，父親過世四十多年，因為有母親在，彷彿從來沒有跟父親斷過聯繫，「但母親過世之後，我才發現對父親的認識竟是如此之少。」周揚明開始從一張又一張泛黃的照片中，走進了父親的歷史。

「記憶中的父親都待在書房創作，我現在才了解，原來當時父親工作量之大，卻讓他來不及看我們長大。」周揚明說，像〈綠島小夜曲〉是台灣第一首正式灌錄成唱片的國語創作曲，過去總被誤解為政治受難者的心境，「事實上它是父親寫給母親的定情曲，歌名及歌詞中的綠島其實指的是台灣。」周揚明說，當年受聘到金甌女中教唱軍歌的父親看見當時高二的母親，一見鍾情，苦追未果，於是寫了這首〈綠島小夜曲〉，終於擄獲芳心。

何康國表示，周藍萍的歌曲不但表現了懷鄉思土的「中國情結」，也融入大量台灣元素，呈現了他鄉漸成故鄉的「台灣想像」。下個月北市交會先推出「聲情詠戲─周藍萍的台灣小夜曲」演唱會，為明年原創音樂劇暖身。

(中時 )