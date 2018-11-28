選舉慘敗僅2位邊緣政務官下台 民進黨遭一席話狠酸

2018年11月28日 12:33 中時電子報 謝雅柔 ／綜合報導 ／綜合報導

九合一大選民進黨政府慘敗，外界將台北農產運銷公司總經理吳音寧列為敗選主要原因之一，農委會主委林聰賢今表示，吳音寧階段性任務已完成，農委會可跟北市府好好談專任總經理的人選。對此，國民黨青年次團草協聯盟發起人李正皓諷刺表示，民進黨丟掉7個縣市，僅2邊緣政務官下台負責，民進黨真是「了不起，負責！」

今年因為選舉同時綁10案公投，造成各地投票所都大排長龍，最後更有一邊開票一邊投票的亂象，對此，中選會主委陳英鈐請辭獲准。此外，爭議不斷的吳音寧去留備受關注，林聰賢今指出，吳的階段性任務應該完成了，可以跟北市府好好談專任總經理人選，農委會會配合市政府的節奏來走。至於吳音寧是否是民進黨敗選的頭號戰犯，林聰賢僅再度強調，「她的階段性任務已經完成。」

對此，李正皓在臉書發文指出，吳音寧下台了，成了繼中選會主委陳英鈐後，第二個下台的官員，此次選舉民進黨大敗，丟掉7個縣市，但下台負責僅有2位邊緣政務官，民進黨真是「了不起，負責！」

他說民進黨此次的大敗絕對跟施政成績不佳有關，內閣沒總辭已是滑天下之大稽，結果民進黨不僅沒有反省，反而意圖透過讓中選會、北農兩個邊緣單位的政務官下台來平息眾怒，「這種超『有誠意』的負責方式，簡直逼大家2020再補刀一次，讓民進黨知道你不主動下台，人民就會用選票逼你下台」。

李正皓提及，2014年國民黨大敗時，第一時間江宜樺就率領行政院所有閣員總辭，但依舊止不住人民的怒氣，國民黨仍然在2016年總統大選時被人民用選票再教訓一次。反觀此次民進黨，敗選後毫無悔意，陳菊、賴清德繼續做官，內閣閣員依舊馬照跑、舞照跳，「看來判民進黨2020總統大選死刑的不是別人，就是民進黨自己」。

(中時電子報)