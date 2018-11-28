主風泵故障交通部早已知情？吳宏謀頻打「迷糊仗」

立委黃國昌今在立法院內表示，交通部、調查小組、台鐵都早就知道事故列車事發前兩天主風泵就已壞掉，調查報告內卻隻字未提。（李宜秦攝）

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普悠瑪事故事發至今已滿月，行政院調查小組與台鐵局都還無法給家屬一個可接受的交代。立委黃國昌今在立法院內表示，交通部、調查小組、台鐵都早就知道事故列車事發前兩天主風泵就已壞掉，調查報告內卻隻字未提，「根本是欺騙大眾、對不起家屬」，對於黃國昌的質疑，交通部無法給出回應，僅說「不清楚詳細狀況，會再調查」。

立法院交通委員會今邀請交通部長吳宏謀列席報告並備質詢，黃國昌表示，昨日院會時要求調查小組提供的詳細報告，等了一天卻僅拿到2張A4紙的粗略報告，並表示更詳細的報告還需兩周才可提出，黃國昌痛批「行政院公然在國會胡說八道、欺騙大眾」。

黃國昌指出，根據報告顯示，普悠瑪的中空絲膜除濕機在2016年8月25日就曾故障，然而檢修紀錄卻空白，質問吳宏謀究竟當時除濕機有沒有更換？對此吳宏謀只說「不知道」。

另外黃國昌表示，在普悠瑪事故事發前兩天，該輛列車的主風泵就已故障，不只沒有維修，兩天後又讓列車繼續上路，直說「難怪交通部會承認發車前主風泵就已關閉」，又問吳宏謀對主風泵故障一事是否知情，吳宏謀又是回應「不清楚」。

黃國昌說，他是從調查小組提供的報告得知主風泵故障，因此可見行政院調查小組、交通部、台鐵局都早已知道主風泵故障情形，然而正式的調查報告內卻隻字未提，痛罵是「欺騙社會、對不起罹難家屬」，吳宏謀則說「主風泵過去就曾故障」，黃國昌嘆氣痛批「以前曾故障就是交代事實嗎？」

交通部表示，主風泵並不是真的故障，而是過熱跳機，也有修理，但黃國昌仍質疑，為何檢修紀錄一片空白？是否是後來又填上去想矇混過關，主風泵壞掉未修又不跟大眾據實以告，黃國昌痛批「交通部昨天騙、今天又騙，離譜！」。

(中時 )

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