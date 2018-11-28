NBA》讓「詹皇」慘到懷疑人生 金塊痛宰湖人32分

2018年11月28日 12:43 中時電子報 陳筱琳 ／綜合報導 ／綜合報導

目前在西區西北組戰績領先的金塊隊，今天主場迎戰湖人隊，除了展現堅強的防守實力，也拿出剽悍的得分能力，在下半場狠狠甩開對手追擊，終場金塊隊117：85、以32分之差慘電湖人隊，收下4連勝，湖人則吞下2連敗。

金塊本季目前21場比賽有10場讓對手單場得分不到100分，此役讓湖人隊團隊投籃命中率不到4成，三分球更是只有35投5中，而湖人隊球星「詹皇」詹姆斯（LeBron James）15次出手僅命中5球，其中三分球4投盡墨，全場14分創個人本季例行賽詹單場新低。

金塊隊共6名球員得分上雙位數，前鋒米爾塞普（Paul Millsap）、賈瑪莫瑞（Jamal Murray）跟替補後衛畢斯利（Malik Beasley）各20分，米爾塞普還有11籃板、2阻攻，賽後表示，全隊只是努力在防守端打出好表現，才能降低對手得分。

金塊帶著8分領先進入下半場，第3節前44秒中鋒約基奇（Nikola Jokic）連飆2記三分球，加上一次籃下得分，幫助球隊64：50拉開差距，而金塊隊也靠著這股氣勢越打越勇，讓湖人毫無反擊機會。

(中時電子報)