防堵非洲豬瘟 立院初審帶肉品返台最高罰100萬

2018年11月28日 12:45 中時 游昇俯

中國大陸非洲豬瘟疫情嚴峻，但國人赴陸旅遊返台仍會攜帶家畜肉產品入境，難以遏阻，立法院經濟委員會今（28）日審議「動物傳染病防治條例」45條之1修正草案，將違規攜帶肉品入境裁罰3千至1萬5千元罰額，全面提高為1萬至100萬元，以收嚇阻之效。委員會初審通過，周五將提報立法院院會三讀。

依據動傳條例，旅客違規攜帶動物產品入境，未依規定申請檢疫者，可處3千元以上、1萬5千元以下罰鍰。但為防堵非洲豬瘟疫情入侵，農委會防檢局自9月1日起，即針對旅客違規自非洲豬瘟或口蹄疫疫區攜帶家畜肉類產品入境，均裁罰最高罰額1萬5千元。

然而至上周25日截止，以最高罰額開罰累計已達265件，顯見目前罰額標準仍難生嚇阻之效，故防檢局研修動傳條例，擬提高罰額上限至30萬元；另，包括立委蘇震清、陳曼麗、高潞以用、周陳秀霞等，均提案提高罰額，期以嚇阻旅客違規攜帶肉品入境，保護台灣養豬產業。

農委會副主委黃金城表示，考量我國鄰近國家多為口蹄疫或非洲豬瘟疫區，若疫病傳入，將對我國畜牧產業造成巨大衝擊及嚴重損失，特別是非洲豬瘟，因沒有疫苗、無藥物可防治，只能採取撲殺方式，威脅最大，故擬修正動傳條例，將罰額提高到30萬元。

立委蘇治芬表示，最高罰額應提高至100萬元，展示政府防疫決心，「這是一種宣示作用」，讓民眾知道政府有在重視。高潞以用也說，原裁罰標準低標也應調整，畢竟3千元的罰額是十幾年前訂的，相對今日的物價水準也不客觀，很多人存著僥倖心態，規避防疫。

經委員會協商，決議修正動傳條例45條之1，將現行旅客或服務於車、船、航空器人員，自國外攜帶動物產品入境未申請檢疫，罰款額度提高為1萬至100萬元。委員會初審通過，周五將提報立法院院會討論，若三讀通過，新裁罰額度即可上路。

(中時 )