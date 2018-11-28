北京市一正九副市長全部60後

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北京市第十五屆人民代表大會常務委員會第九次會議通過，任命林克慶、張家明為北京市副市長。這兩位副市長履新後，北京市一正九副10位領導班子到位，全部都是60後（指1960年後出生）。

公開簡歷顯示，林克慶，1966年10月生，湖北仙桃人。他長期在北京市任職，曾任共青團北京市東城區委書記，東城區副區長、區委政法委副書記，北京市台辦主任，大興區區長，大興區委書記，北京市副市長、市政府黨組成員、市紅十字會會長等職。

另一位副市長張家明出生於1963年12月，安徽肥東人。他曾任北京宏盛現代建築發展公司經理，北京住宅開發建設集團總公司副總經理，東城區政府黨組成員、副區長，北京市建委黨組成員，東城區區長等職。

今年以來，北京市政府領導班子經歷多次調整。今年1月，陳吉寧轉正當選北京市市長，時任中國人民銀行副行長的殷勇、國務院參事室副主任的王紅出任北京市副市長。

目前，北京市現任政府領導班子成員中有市長1人（陳吉寧），副市長9人，分別是林克慶、張建東、隋振江、王寧、殷勇、盧彥、楊斌、王紅和張家明。

從年齡上看，現任市長和副市長均為60後。其中，最年輕的是殷勇，出生於1969年8月，今年49歲。王紅是唯一的女性。

從任職經歷上看，9名副市長中有7人曾擔任北京市轄區一把手。林克慶曾任大興區長、區委書記；張建東曾任西城區長，懷柔區委書記；隋振江曾任海澱區長、區委書記；王寧曾先後擔任宣武區委書記和西城區委書記；盧彥曾先後擔任東城區代區長、區長；楊斌曾任通州區委書記；張家明曾任東城區長。

(旺報 )

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