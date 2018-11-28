如何申請註冊日、韓、美、英、澳自動通關？

2018年11月28日 12:49 中時電子報 徐秀娥 /綜合報導 /綜合報導

自動通關很輕鬆，但申辦和註冊卻要有絕對的耐心。由於是外國人入境其他國家，基於國家安全考量，不同國家的申辦程序也不盡相同，也的需在入境前上線申請，有些則要求入境後在當地申請，無論是哪種方式，在申請和註冊過程絕對要有耐心。來看看申辦日本、韓國、美國、英國及澳洲的自動通關的大致手續。

日本：

申請者上網至日本入境管理局外國人自動通關申請頁面，不過，目前只有英文及日文兩種介面，且填寫資料相當多，需要足夠的耐心。

經初審通過後會收到入境局的通知，三個月內要複審初審準備的文件正本、按壓指紋、拍照，複審通過後即可領取「電子入境IC卡」 (為期三年，護照過期也要重瓣)。最後繳交2200日圓。由於申辦填寫過程繁複，若是純屬日本旅遊度假，就要考慮是否值得大費周章申請。

韓國：

初次申辦的旅客在抵達韓國時，須以人工方式入境，再攜帶護照前往可申辦的SES註冊中心指定地點，填寫電子申請書，經註冊官蒐集申請者照片及指紋影像，最後經過檢核通過，貼上SeS註冊貼紙即完成申請。

美國：

透過美國全球線上註冊系統申請並通過面試，就可以不用排隊，在指定的美國機場使用專用通道入境。若想申請的旅客，需先於美國信任旅客計畫網站(Trusted Traveler Programs website)填寫申請表，並支付100美金，待申請通過就會安排面試。

英國：

透過英國外交部官網(https://www.faster-uk-entry.service.gov.uk/)申請，大約須10個工作天即可知道是否申請成功。第一年申請費用為70英磅，如果沒申請成功會退回50英磅，然後第二年續卡只要50英磅，若簽證狀態有變動，需要主動通知海關！

澳洲：

同時持有中華民國晶片護照、澳洲電子觀光簽證（ETA），不用提前登記，抵達主要機場可攜帶護照到Smart Gate自動通關機器前辦理服務。

(中時電子報)