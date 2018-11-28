盧秀燕選後宮廟參拜 提山手線暫緩

新科國民黨台中市長盧秀燕（圖中），選後到各宮廟參拜，感謝地方人士支持。（張妍溱攝）

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新科台中市長盧秀燕，選後到各宮廟參拜，拜票行程28日上午先到南區城隍廟參拜，同時感謝地方人士支持；盧秀燕表示，上任後承擔較重責任，將修改林佳龍2項政策，暫緩興建山手線，另外大巨蛋興建地點也要改變。

盧秀燕表示，台中山手線須花費千億經費，環繞台中市卻要耗費2小時，經濟效益低，她另提到捷運綠線，經費約6百億、拚效益，所以山手線的興建，暫時緩下，布建捷運路線，尤其讓捷運綠線完工通車，對台中市的交通較為意義。

另外，原本預定將大巨蛋興建於北屯區崇德路與松竹路口，盧秀燕說，崇德路與松竹路為台中市交通2大重要動脈，平日交通狀況已很繁雜，如果大巨蛋在這興建，擔心屆時造成當地交通癱瘓。目前打算把大巨蛋的興建規劃移回14期重劃區。

外界好奇盧秀燕小內閣人選，外傳前立委楊瓊瓔可能為副市長人選之一，現場楊瓊瓔沒正面回答，表示尊重盧秀燕決定。盧秀燕則表示，應該會有3名以上40歲以下的年輕人，3位副市長有1位是女性，屆時將公布，讓大家驚豔。

現場也有媒體詢問，會不會出席中國廈門舉辦的兩岸企業家峰會，盧秀燕回答，12月25日即將就職，目前忙於籌組內閣，提出各項計畫讓市政運作更完善，沒辦法前往參加。至於設兩岸小組，盧秀燕回應，設太多小組、單位、虛耗市庫，臨時編組，完成階段性任務，人事資源更精準。

(中時 )

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