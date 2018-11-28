藍文青「藍寶寶」3個月虧損4680萬 還遭詐騙1450萬討不回！

藍文青秀出拿不回來的1450萬本票。（粘耿豪攝）

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藍文青。（粘耿豪攝）

有「帝王蟹達人」之稱的「小當家」集團負責人吳易展，被控吸金超過2億元後，債留台灣、錢進大陸，受害者包括曾演過電視劇《天蠶再變》的資深藝人藍文青，他也遭積欠對方併購「藍寶寶」股權的費用1450萬元，藍文青28日出面開記者說明事件原委，透露幸好他及早發現對方想利用「藍寶寶」對外募資吸金不不良動機，否則會受傷更慘重。

藍文青當年以大俠形象走紅，淡出螢光幕後，曾開過名噪一時的藍寶寶麻辣火鍋店。去年9月藍寶寶重新開張，「包公、師爺」金超群、范鴻軒站台，巨星林青霞也送花祝賀。藍文青說，去年他捲土重來，籌備一年的「藍寶寶」於9月22日開幕，原本準備集資2億上市上櫃，但光是10月份營業額300多萬卻還虧損200萬，這個慘況就讓他驚覺必須斷尾求生，也不能讓相信他而投資藍寶寶的朋友，包括老友金超群在內的人受害，因此決定自己虧損4680萬，保護朋友，並打算12月底結束營業。

不過12月中，吳易展及小當家集團主動找他合作，要以1450萬買下藍寶寶一半的股權接手經營，但由他繼續掛名董事長。當時他的條件之一就是小當家集團要善待藍寶寶員工，但對方沒做到，才引發員工不滿，向媒體爆料他毆打員工，且小當家接手3個月，也就收了。

藍文青說，他其實才一周就發覺異樣，很快察覺吳易展是想用藍寶寶募資的騙局，他覺察有異後就展開防範，要求對方匯1500萬在資金平台當週轉金，對方做不到，連該給他的1450萬也遲遲沒給，因此他斷了對方後路，不准他招募資金。而簽下1450萬本票小當家的幹部，從頭到尾也只付給他10萬元，他因不忍那些也是受害者的年輕幹部擴大傷害、拖累家人，基於同情心，沒有對那些年輕人採取法律行動、給他們機會，只能認賠。

藍文青說，他自己白手起家，重視商譽和名譽，所以痛很吳易展動機不良，讓他承擔這樣的結果，原本年初被爆毆打員工時，他就已經要開記者會說明原委，當時吳易展以會影響「小當家上市上櫃」為由拜託他，讓他背了黑鍋，「但我悶了快一年！很不光彩，被他們搞得很累。」

這次會出來澄清，他主要是想說明自己並不是糊塗的企業人去投資小當家，他早就看出他們的詐騙行為，也要對外說明，「藍寶寶」不做，是因為顧到投資的朋友， 不想讓他們受傷害，所以他一人承擔所有的虧損，讓虧損停止、也中止上市櫃計劃，以保存朋友，「我還是我，我沒有變，是為了朋友顧全大局。我等這一天等了一年」。他苦笑說，好友金超群投資400萬，他把錢還給金時，對方還跟他說：「你就是這樣，再怎麼死也死不到朋友，寧可死你自己！」

藍文青現在主業經營建築業及坐月子中心，他說，台灣餐飲業已經跟以前不一樣，不適合再投資，「一例一休不打消，我就不投資了，不會再做這行業了！」

(中時 )

不敵漸凍人症 《海綿寶寶》作者…

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