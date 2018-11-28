浪漫仙草花海吸遊客 楊梅警交管

2018年11月28日 13:06 中時 呂筱蟬

桃園花彩節楊梅展區有大片浪漫仙草花海，美不勝收。(警方提供)

桃園楊梅花彩節12月1日至9日當場，在楊梅區楊湖路三段至高鐵南路九段農田舉行，今年特別透過「漫步桃園・花樣文采」為基調，以愛情為主軸，楊梅展區推出漸層色帶花田，更利用在地特有的農產品「仙草」，打造宛如薰衣草的仙草花海、推出限定仙草冰淇淋，還有千人烤番薯控窯做童玩的體驗活動。

桃園市政府警察局楊梅分局，為有效疏解花彩節帶來大量遊客及車潮，將依主辦單位之交通規劃全力執行相關疏導管制勤務，請鄉親多加配合，規劃警力於重要路口(段)全力投入交通疏導管制及為民服務工作。

相關管制措施如下：

（一） 交通動線：

1. 南下遊客：

國道一號至69公里處→楊梅交流道→台1線→桃13鄉道前往展區會場。

2. 北上遊客

國道一號至83公里處→湖口交流道→台1線→台31線前往展區會場。

3. 另假日9至17時可於楊梅及富岡火車站搭乘接駁車至會場，每20至30分鐘一班，並利用自行車慢遊於各景點中。

（二） 假日規劃女警服務隊步巡花田活動會場，負責協助會場秩序維護、通報及為民服務事項。

（三） 會場停車區：

1. 台31線與楊湖路三段路口以西路段為雙向停車

。

2. 楊湖路三段至活動會場主入口前及上湖一路段為單向停車。

3. 民安路口與楊湖路二段、三段(仙草花田)以東路段為雙向停車。

楊梅警察分局長劉印宮表示，2018桃園楊梅花彩節為今年楊梅地區重要活動，期許執行勤務人員以辦喜事之心情，做好交通疏導管制勤務及為民服務工作，也呼籲鄉親多加利用大眾交通工具前來，讓大家盡興暢遊各景點。

(中時 )