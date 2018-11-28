九合一投票亂象 徐國勇：實在要改進

對於九合一大選綁公投出現邊投票邊開票亂象，且投票時間過長，內政部長徐國勇28日在立法院表示這是中選會職權，內政部不便干涉，但他個人認為要檢討，「實在要改進」。（姚志平攝）

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九合一大選綁公投出現邊投票邊開票亂象，且投票時間過長，許多長者及行動不便者因不耐久候，只能放棄投票。親民黨立委陳怡潔詢問內政部長徐國勇，是否有意修法改善？徐國勇表示，這是中選會職權，內政部不便干涉，但他個人認為要檢討，「實在要改進」。

立法院內政委員會今排定審查內政部及附屬單位108年度預算，親民黨立委陳怡潔質詢時，提及上週六九合一投票亂象。陳怡潔詢問徐國勇，投票花了多少時間？有沒有看到民怨？徐國勇說，他自己投票花了七十分鐘左右，前面排的是他的朋友，也覺得排太久。

陳怡潔說，這次發生一邊還在投票，一邊就在開票的狀況，六點以後還在排隊的民眾，滑個手機就可以知道開票結果，這種離譜情形不是中選會主委陳英鈐下台就可以解決，是否應制定全國統一開票的規定？

徐國勇表示，這是中選會職權，因中選會是獨立機關，不方便替中選會回答，但他知道的確有民怨，他個人認為要檢討，「我的態度就是，這樣實在是要改進。」

陳怡潔也提到，這次公投綁大選，許多人想踴躍表達意見，但很多老人行動不便要推輪椅，或是孕婦、身障人士不耐久候，只能放棄投票，是否應修法建立優先投票機制？徐國勇再次強調，投票是中選會的獨立職權，這些問題都可以討論，如果過程中，中選會尋求內政部看法，也會表達意見。

(中時 )

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