遭卓榮泰反嗆 段宜康4點悔過 網不領情狂打臉

2018年11月28日 13:13 中時電子報 戴安瑋

民進黨選舉大敗，立委段宜康昨在立院對行政院長賴清德拍桌，抨擊執政團隊不了解人民訴求，未替政策辯護，以致民進黨慘敗；行政院秘書長卓榮泰反嗆段在黨團強烈主導年改、同婚議題，「不檢討自己卻在檢討別人」。對此，段宜康提出4點表示，他認真反省6個小時，認真悔過。網友則要段先履行，快吞曲棍球。

段宜康在臉書上發文說，經過卓秘書長的公開教誨，他認真反省了6個小時，對自己的責任，提出4點悔過，如下:一是誤以為把18趴落日，從6年縮短到2年，是黨團呼應社會期待，共同做的決定；「殊不知竟是我一人獨斷獨行，成為造成這次大敗的禍首」。

二是當2年前看到總統府請尤美女委員提民法修正案時，竟誤以為過去本黨提「婚姻平權」，是認真的。「我不知道我們的支持婚姻平權只能停留在發貼紙和升彩虹旗的階段；總統府請尤委員提案，也只是做做樣子，不能認真推動的。我更不該去參加婚姻平權辯論，不該沒有放水輸掉；也因此竟造成了本黨的大敗」。

三是今年審行政院版本時，沒有任何一個黨團對老車和二行程機車條文提出反對；二讀也無異議通過。引起軒然大波之後，負責法案的環保署副署長一聲不吭；然後因他案翩然而去，博得美名。先是用錯政務官；出包又沒要求究責，「是我身為執政黨立委的責任」。

四是「我還有一個大罪過，是誤以為立法委員可以質疑行政院；誤以為立法委員可以要求行政院捍衛我們自己推動的政策。但我不知道這樣反而暴露了自己竟沒有先檢討自己的大罪」。

他說，他從此閉口不談選後檢討；繼續安靜認真檢討自己。對此，網友不領情，在ptt上發文表示，「吞球好嗎？」、「先吞曲棍球好嗎？」、「吞球啦」還有網友說，「這傢伙根本沒在檢討啊」、「這根本是賭氣不是檢討 」、「都輸這麼慘了還這麼高調」、「呵呵這叫檢討?」、「結果閉門思過 都在思別人的過嘛」、「段大立委繼續正常發揮2020準備輸到脫褲」。

(中時電子報)