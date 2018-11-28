大提琴家張正傑車禍摔斷手 改用鼻子按弦演出

大提琴家張正傑7月間在維也納騎單車發生車禍，導致左手骨折，無法按弦，但他對音樂熱情不減，決定嘗試改用鼻子按弦，再度站上舞台演出「左手受傷紀念曲」。（海大提供）

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大提琴家張正傑（右）強忍左手骨折之痛，決定嘗試改用鼻子按弦，再度站上舞台演奏，擔任鋼琴家的妻子謝婉玲（左）也會一同伴奏演出。（海大提供）

大提琴家張正傑7月間在維也納騎單車發生車禍，導致左手骨折，震驚國內許多樂迷，紛紛為他集氣祈禱，經過4個多月復健，左手中指、無名指依舊腫脹，他決定嘗試改用鼻子按弦，再度站上舞台演出「左手受傷紀念曲」。

國立台灣海洋大學藝文中心主任、大提琴家張正傑，熱愛大提琴，視音樂為生命，卻在7月19日於維也納騎單車時不慎發生車禍，造成左手受傷，但他仍不願意放棄演奏，更特別為了這次意外創作「左手受傷紀念曲」。

「用鼻子按弦也要演奏！」張正傑表示，自己雖然不能用左手按弦，但沒有關係，他還可以用鼻子，還戲稱自己應該是全世界第1個用鼻子演奏的大提琴家。

經過4個多月的復健，張正傑的左手中指、無名指還是腫的，他決定再度站上舞台，找回他最喜歡的演奏。海大藝文中心表示，希望樂迷能持續給張正傑鼓勵，看看張正傑雖然不能用左手，卻仍然可以改用鼻子按弦，演出「左手受傷紀念曲」，歡迎大家5日晚間7時至海洋大學，參加「弦樂嘉年華」音樂會。

海大說明，這次張正傑特別帶來熱鬧的「弦樂嘉年華」音樂會，以小提琴、中提琴、大提琴等3種不同的弦樂器，不僅有獨奏、二重奏、三重奏，還有四重奏演出，不同的提琴組合在一起，獨特的音色譜出悠揚的樂章。

海大表示，除了張正傑外，小提琴將由身兼指揮的林天吉老師與「灣聲樂團」首席梁茜雯老師擔綱，中提琴為徐曉虹博士，鋼琴為廖皎含老師，音樂會即日起開放免費索票，詳見https://ntou-art.blogspot.com/2018/10/1071.html。

(中時 )

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