「老外醫師」誘匯錢雙宿雙飛 美女警點醒女師美夢

2018年11月28日 13:22 中時 張穎齊

羅姓退休女教師透過臉書認識1名陌生男子，男子卻要羅女匯1.5萬美金給他，使得羅險些受騙上當。（張穎齊翻攝）

羅姓退休女教師透過臉書認識1名陌生男子，男子卻要羅女匯1.5萬美金給他，使得羅險些受騙上當。（張穎齊翻攝）

基隆市1名退休的羅姓女教師（63歲），透過網路認識1名自稱叫「亨利˙費迪南德」的無國界醫師，羅女因不敵亨利的溫情攻勢，2人迅速墜入情網，亨利隨後佯稱自己要放棄事業，與羅雙宿雙飛，請羅先匯1.5萬美金給他，羅則不疑有他，準備匯款，所幸被美女員警即時勸阻，才得知自己險遭詐騙。

基隆市警察局第二分局信義派出所警員顧瑄（30歲），前（26）日在執行勤務時，接獲中國信託銀行職員通報疑似有詐騙案件，立即駕車趕赴現場，發現羅女因沉信陌生男子所灌注的愛情迷湯，不顧行員攔阻，正預備將苦存的退休金1.5萬美金匯出。

顧員憑著專業知識，當下便識破這是常見的詐騙手法，為了勸阻羅女不要上當，將自己設想成「閨蜜」的立場，耐心安撫羅女，還說「我也是女生，我懂！」藉此成功破除羅的心房，願意吐出事件始末。

警方調查，羅女數月前在臉書上認識1名自稱「亨利˙費迪南德」的醫生搭訕，百般言談溫柔攻勢下，進一步開始網戀，對方近日告知，想放棄在阿富汗的慈善救濟事業，返國與羅雙宿雙飛，央求協助支付1.5萬美金的醫職解約費用，羅深信不疑，不顧雙親反對堅持匯款追愛。

案經顧員曉以大義後，羅女才恍然大悟，驚覺受騙，並表示自己苦存數十年的退休金差點付諸流水，雖然跨國界愛情一夕夢碎，但仍非常感謝顧員協助「點醒夢中人」，盛讚顧「人美心也美」，還她一個平淡卻幸福的未來。

(中時 )