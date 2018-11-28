「老外醫師」誘匯錢雙宿雙飛 美女警點醒女師美夢

人美心也美的基隆市警察局第二分局信義派出所警員顧瑄，成功勸阻險些遭到網路愛情詐騙的羅姓婦人回頭。（張穎齊翻攝）

友善列印
中時
羅姓退休女教師透過臉書認識1名陌生男子，男子卻要羅女匯1.5萬美金給他，使得羅險些受騙上當。（張穎齊翻攝）
羅姓退休女教師透過臉書認識1名陌生男子，男子卻要羅女匯1.5萬美金給他，使得羅險些受騙上當。（張穎齊翻攝）

基隆市1名退休的羅姓女教師（63歲），透過網路認識1名自稱叫「亨利˙費迪南德」的無國界醫師，羅女因不敵亨利的溫情攻勢，2人迅速墜入情網，亨利隨後佯稱自己要放棄事業，與羅雙宿雙飛，請羅先匯1.5萬美金給他，羅則不疑有他，準備匯款，所幸被美女員警即時勸阻，才得知自己險遭詐騙。

基隆市警察局第二分局信義派出所警員顧瑄（30歲），前（26）日在執行勤務時，接獲中國信託銀行職員通報疑似有詐騙案件，立即駕車趕赴現場，發現羅女因沉信陌生男子所灌注的愛情迷湯，不顧行員攔阻，正預備將苦存的退休金1.5萬美金匯出。

顧員憑著專業知識，當下便識破這是常見的詐騙手法，為了勸阻羅女不要上當，將自己設想成「閨蜜」的立場，耐心安撫羅女，還說「我也是女生，我懂！」藉此成功破除羅的心房，願意吐出事件始末。

警方調查，羅女數月前在臉書上認識1名自稱「亨利˙費迪南德」的醫生搭訕，百般言談溫柔攻勢下，進一步開始網戀，對方近日告知，想放棄在阿富汗的慈善救濟事業，返國與羅雙宿雙飛，央求協助支付1.5萬美金的醫職解約費用，羅深信不疑，不顧雙親反對堅持匯款追愛。

案經顧員曉以大義後，羅女才恍然大悟，驚覺受騙，並表示自己苦存數十年的退休金差點付諸流水，雖然跨國界愛情一夕夢碎，但仍非常感謝顧員協助「點醒夢中人」，盛讚顧「人美心也美」，還她一個平淡卻幸福的未來。

(中時 )

大哥幫小弟尋仇「討回來」卻砍錯…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。