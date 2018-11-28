環團：政府不應棄守非核家園期限

2018年11月28日 13:45 中時 廖德修

針對政府昨（27）日宣布不再堅持2025年為非核家園期限，全國廢核行動平台表示，公投結果出爐後，核電重新回到能源選項，公投的法律效果與社會認知是應該被尊重，但這可能是最難以被執行的能源選項。

廢核平台表示，即使《電業法》第95刪除，也不會直接影響核電廠除役。因核電廠延役另有法規，且任何機器用了40年都會老舊，甚至已超過原先設計的期限，這樣還要繼續運轉下去嗎？延役並非不用付出代價，還要花費高額經費來提升安全，而安全則不是公投可以決定的；政府應該要慎重考慮，絕不能拿人民的安全開玩笑。

核四續建的許可與否，政府還須重新評估財務預算，民眾是否願意花大錢繼續為核四買單？依照台電現在評估，核四若要重啟至少還要6、7年以上，經濟部則粗估需花費600餘億元，這部拼裝的機器也不一定能夠確保安全，因此核四重啟不應是解決目前能源問題的答案。

廢核平台難以接受的還有行政院長賴清德昨於立法院答詢時，繼之前「乾淨的煤」之後，再度說出：「如果要以空汙作為標準，最好的能源就是核電。」這不僅顯示賴揆不懂能源政策，也不符合現實。

環團普遍認為，國際上減煤跟少空汙最好的做法其實是擴大再生能源與節能。民間團體要再次提醒與批評，賴揆的失言已幾次重創能源轉型政策的社會信任，甚至從深澳電廠到藻礁議題，如此輕忽與粗暴的態度，破壞環評程序的決策失當，是種下民眾不信任的主因，賴內閣切勿再誤導能源觀念，否則將會付出更大的政策倒退代價。

廢核平台認為，面對這次公投案結果，政府該做的是對能源政策該有更積極的說明與政策執行，非核減煤政策方向不管從經濟、環境、安全層面都可以帶來正面發展，世界發電的趨勢是往再生能源前進，重回核能絕非正確的道路。公投結果不代表民眾對核電毫無疑慮，政府應以最高安全標準來審視核電的延役或重啟議題，而非先棄守2025非核家園期限。

(中時 )