人機互鬥直到墜海 獅航亡命關鍵11分鐘曝光

2018年11月28日 13:36 中時電子報 吳映璠

奪走189條人命的印尼獅航（Lion Air）墜機報告今天出爐，黑盒子數據顯示，飛機起飛後11分鐘內，機頭自動下垂超過20次，儘管機師不斷嘗試將機頭拉高，但都搶救無效，就這樣「人機互鬥」直到墜海。

獅航墜機報告出爐，黑盒子數據顯示，攻角感測器感應有誤，導致飛機的安全系統自動壓低機頭，機師數度將機頭拉高仍無力回天，班機起飛後11分鐘內機身上下擺動超過20次，最終失去控制墜海。

紐約時報（The New York Times）報導，上月29日，起飛後不久直接墜入爪哇海底的印尼獅航JT 610班機已初步排除人為疏失，據今天公布的墜機報告顯示，JT 610班機機師直到墜海前最後一刻，都在與機身奮戰，積極搶救所有乘客的性命。

報告指出，飛機起飛後就出現技術問題，短短11分鐘內，機頭自動下垂超過20次，機師一次又一次地上拉機頭，不過仍搶救無效，飛機最終失去控制，以每小時724公里的速度俯衝入海。

獅航的這架班機屬於波音737 MAX 8機型，先前就數度出現左右兩側攻角感測器感應有誤，導致數據錯誤；此外，飛機失事後，多位該機型駕駛也表示事前並不清楚這款機型安裝了新型安全系統「機動特性增強系統，暫譯」（Maneuvering Characteristics Augmentation System，M.C.A.S.），因此當然不清楚飛機若感應到有失速可能時，會自動壓低機頭，甚至多位機師更憂慮當遇到問題時，該如何排除障礙。新型安全系統M.C.A.S.會依據攻角感測器的數據來判定飛機失速的可能性。

波音737 MAX 8、MAX 9機型攻角感測器有誤、安全系統升級卻未善盡告知與訓練責任引起極大爭議，儘管波音公司（Boeing）聲稱飛行手冊上都有說明，與機師們的抗議有所出入。

波音與美國聯邦航空總署（Federal Aviation Administration, FAA月初已對擁有該機型的客戶發布警訊，要求機師在遇到感測器障礙時依照標準流程操作，FAA緊急適航指令（Emergency Airworthiness Directive）更指出：如果感應錯誤的情況再不改善，將使得機師難以控制機身，最終導致飛機大角度向下俯衝。

現在獅航失事的報告也指向技術問題，與先前的調查結果如出一轍。

印尼國家運輸安全委員會（Indonesian National Transportation Safety Committee）調查員烏托莫（Nurcahyo Utomo）表示，JT 610班機機師與飛機奮戰到最後一刻，他還指出目前調查重點都圍繞在M.C.A.S.系統本身。

印尼官方今天稍早召開記者會，指出獅航JT 610班機問題太多，根本不適合出勤，至於為何技術問題不斷出現還能飛行，官員並未多做說明。

(中時電子報)