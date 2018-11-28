陸客蓄勢待發！韓國瑜拚高雄觀光 業者這麼說

2018年11月28日 13:47 中時 何書青

九合一選舉上周結果出爐，高雄、台中等重點城市由綠地變藍天，當選高雄市長的韓國瑜力圖將港都打造為國際觀光新熱點，陸客來台再現契機，近日更傳出已有陸客團要求以高雄為主的旅遊行程，且指定走訪「三山」，旅宿觀光業者普遍看好市場將回暖，也期待新任市長能花更多心力對外行銷，為旅遊產業帶來渴望已久的大筆觀光財。

人潮帶來商機是不變真理，陸客來台讓許多業者在近年的低迷市場中再見曙光，但如何將來客的心留下，便考驗著在上位者的能力。高雄在過去的印象是工業城市，從觀光角度來看，顯然較缺乏具吸引力的話題活動，像駁二、棧貳庫等地，是目前高雄少數持續推出特色文藝活動的地方，就有業者指出，若政府能有更多支持補助、行銷，相信能做得更大、開發更多客源。

加強行銷是許多觀光業者對政府最殷切的期盼，舉例來說，知名的全球旅遊資訊網站「孤獨星球」今年才評高雄市為全球10大旅遊城市，卻鮮為人知，今年高雄還有二、三十家中小型飯店出售，更有許多飯店因生意慘淡，只好聯合將房價壓到2000元以下，「今年高雄觀光真的很慘！」業者認為高雄今年明明獲得10大旅遊城市光環，卻不見政府過去為此順勢做出行銷，不夠用心。

英迪格酒店市場傳播副總監Mandy表示，韓國瑜的團隊中許多人皆非本地人，因此特別讓人期待能帶來其他城市成功經驗和優點，年輕化的行銷企劃團隊相信也能為港都注入創意和活力，若能結合交通、旅宿、商圈等業者，則能相得益彰；像英迪格推動的鄰里專案，便是帶房客認識鄰近特色店家的半日遊，若政府能跟進推廣、補助，相信有助改善於目前削價競爭的困境。

此外，相較於高雄20年的綠地變藍天，就台中市來看，除了胡志強任職市長12年，在過去20幾年來，市長皆是藍綠不斷輪替，無論是市民和業者，似乎早已習慣改朝換代，面對近年整體觀光業不斷萎縮，資深飯店業者表示，只要政府能帶來觀光人潮就是好事，樂觀其成。

(中時 )