六都第一 中市府4年獲15件公共工程金質獎

2018年11月28日 14:13 中時 陳世宗

花博聯外道路-國道四號神岡交流道延伸甲后路，有效紓解花博期間車潮！（陳世宗翻攝）

107年公共工程金質獎獲獎名單出爐！台中市一舉拿下6個金質獎，包括花博聯外道路-國道四號神岡交流道延伸甲后路、花博天空步道及花馬道工程，及水利局新光水資中心、綠川排水景觀及水質淨化工程等。市府強調，4年內中市有15件公共工程獲金質獎，六都第一，繳出亮麗成績單。

台中市今年有8件參選「第18屆公共工程金質獎」，其中「新光水資中心興建工程」拿下優等獎，「國道四號神岡系統交流道跨越大甲溪月眉西側南向聯絡道工程」、「后里花博天空步道及花馬道新建工程」、「台中世界花博興建工程」、「綠川排水景觀工程」、「綠川水質淨化工程」獲佳作獎，總計1件優等、5件佳件。

水利局長周廷彰說，「新光水資源回收中心」是屯區第一座水資源回收中心，預計可處理2萬9000噸汙水，用戶接管達2萬8000戶，將汙水下水道版圖拓展至屯區，改善大里溪水質；繼水湳、文山水資源回收中心榮獲金質獎後，成全國唯一連續3屆以水資中心獲獎的地方政府機關。

榮獲2018日本優良設計獎「百佳獎」的綠川，整治工程有7成經費用於水質淨化，就近在綠川景觀河道上游建造一處礫間淨化場；藉由汙水截流及礫間現地處理方式，每天可處理2萬4000噸生活汙水，導入臭氧降低介面活性劑，讓水質大幅改善，留下綠川既有風華。

建設局指出，花博聯外道路-國道四號神岡交流道延伸甲后路，自國道4號神岡交流道延伸至甲后路與月眉東路一段，全長約4.4公里，有效紓解花博期間車潮，長期將帶動神岡、后里、外埔、大甲地區地方發展。林佳龍率領市府團隊為市民打造更創新、優質公共工程建設！

(中時 )