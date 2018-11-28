史上最快打臉！白百何前夫刪聲明 遭警通報吸毒被逮

白百何前夫陳羽凡被傳吸毒被逮。（圖／翻攝自新浪綜藝、娛樂有飯微博）

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中時電子報
陳羽凡發文。（圖／翻攝自陳羽凡微博）
陳羽凡公司發文，稍早被刪除。（圖／翻攝自巨匠娛樂微博）
平安北京疑證實陳羽凡吸毒。（圖／翻攝自平安北京微博）

大陸女星白百何與歌手陳羽凡2006年結婚，女方去年被拍在泰國和鮮肉模特兒調情，兩人才鬆口早在2015年離婚，為保護孩子才不公開，陳羽凡一度為此暫隱演藝圈，不久前才復出，下月將和胡海泉所組成的「羽·泉」開唱，未料今(28日)傳出陳羽凡因吸毒被逮，稍早他公司出聲否認，卻遭警方打臉證實「陳姓男歌手吸毒」，公司又秒刪否認聲明，被網友虧「史上最快打臉」。

陳羽凡今遭網友爆料因吸毒被警方逮捕，目前人在警局，第一時間《新浪娛樂》聯繫陳羽凡經紀人，對方手機關機不接，再聯繫羽·泉公司，對方表示不知情，也有好幾天沒和陳羽凡聯絡，「聯繫不上他很正常，可能在彩排或做什麼活動」。

今中午陳羽凡在微博出聲，寫下：「One love♥️​​」，宣傳下月的演唱會也順便證實自己沒事，所屬的「巨匠娛樂」也發出聲明，指陳羽凡只是專注在做音樂，撇吸毒謠言，「平安石景山」微博今午發出通報，指接收舉報，「在本市某小區抓獲2名涉毒違法人員陳某（男，43歲，歌手）和何某某（女， 25歲，無業），現場起獲冰毒7.96克、大麻2.14克。」

「平安石景山」微博更說：「經尿檢，陳某呈冰毒類和大麻類陽性，何某某呈大麻類陽性。目前，陳某因吸毒、非法持有毒品，何某某因吸毒均被行政拘留。「平安北京」微博也同步轉發，寫下：「毒品，讓『最美』凋零」，暗指陳羽凡的代表作品《最美》，疑證實吸毒的就是陳羽凡。

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(中時電子報)

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