段宜康寫400字悔過書稱自己是禍首 遭諷「拜託成熟一點」

2018年11月28日 13:56 中時 郭建伸

民進黨9合1大選慘敗，引發綠營焦慮，綠委段宜康昨為了敗選在質詢台上對行政院長賴清德大小聲，政院秘書長卓榮泰嗆「不檢討自己反而檢討別人」，兩人甚至隔空交火。對此，段在深夜po了400多字的悔過書，寫下自己的罪責，但內容看起來仍在諷刺其他人，惹得網友批評「拜託成熟一點」，並指段雖然有理但聽到的都是身為執政黨的傲慢。

段宜康寫下，經過卓榮泰的公開教誨，已認真反省了6個小時，並羅列4大項悔過，第一個是誤以為18％落日從6年縮短到2年，是黨團呼應社會期待，共同做的決定，「殊不知竟是我一人獨斷獨行，成為造成這次大敗的禍首。」

其次是民法同婚法案，段稱，當2年前看到總統府請尤美女委員提民法修正案時，竟誤以為過去本黨提婚姻平權是認真的，「我不知道我們的支持婚姻平權只能停留在發貼紙和升彩虹旗的階段；總統府請尤委員提案，也只是做做樣子，不能認真推動的。」

段也諷刺，「我更不該去參加婚姻平權辯論，不該沒有放水輸掉；也因此竟造成了本黨的大敗。」

至於《空汙法》，段稱，今年審行政院版本時，沒有任何一個黨團對老車和二行程機車條文提出反對，二讀也無異議通過；引起軒然大波之後，負責法案的環保署副署長詹順貴一聲不吭，後來因他案翩然而去，博得美名，「先是用錯政務官，出包又沒要求究責，是我身為執政黨立委的責任」。

段最後說自己的一個大罪過，是誤以為立法委員可以質疑行政院，「誤以為立法委員可以要求行政院捍衛我們自己推動的政策。但我不知道這樣反而暴露了自己竟沒有先檢討自己的大罪。」

段說，他從此閉口不談選後檢討，繼續安靜認真檢討自己。

段宜康的po文出來後，雖然有人力讚他敢說真話，甚至替同志發聲；不過也有人直言，「委員，拜託成熟一點，不要賭氣，好好講...你事事都佔理，辯贏了，卻失了人和，政策還堆得動嗎？」。也有人反應，「您說得有理 ，我知道您是愛之深責之切。但我聽到的是您們民進黨成為執政黨之後的傲慢。太快安排人事的吃相難看。」

(中時 )