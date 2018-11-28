藍委爆顏真卿真跡借日本竟不掛我名 故宮澄清：資訊錯誤

國民黨立委出示日本東京國立博物館的書法名家顏真卿真跡，文宣竟沒掛我台北故宮名字。(圖：王玉樹攝)

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中時
王玉樹
面對立委爆料，台北故宮博物院院長陳其南澄清，該文宣是香港網站評論只擷取部分資訊，是錯誤的。（圖：王玉樹攝）

被稱為天下第二行書的顏真卿《祭侄文稿》，台北故宮出借東京國立博物館於明年1月展出，但今天卻有藍委爆料，日本的文宣主辦單位竟然沒有掛上「台北故宮博物院」。故宮博物院院長陳其南隨後在綠委質詢時提出澄清，指已查出，那是香港網評論引用日本博物館網站時只擷取部分資訊，實際官網是有標示故宮的。

國民黨立委柯志恩今天在立法院財政委員時質問故宮博物院，這次顏真卿真跡是誰決定出借的？陳其南回應，是前院長決定，但故宮文物出借與典藏，是最嚴謹的，絕對不會出錯，也符合文化資產保存法。

柯志恩隨即出示日本顏真卿展文宣，上面有東京國立博物館、每日新聞社名稱，獨獨不見台北故宮博物館名字。她斥：「如比照4年前翠玉白菜出借，只是沒有〈國立〉兩個字，被當時的蔡英文主席說涉及國格，不能含糊以對，現在可是連故宮名字都沒有。」

她說，面對這樣的文宣，難道故宮沒有反應嗎？對此陳其南反駁，認為這應該是報紙廣告甚麼的，日本正式文宣不可能。柯志恩接著詢問，顏真卿過去日本展，對等條件是甚麼？陳解釋，故宮展品到日本展出，關係是對等的，至於日本博物館會拿甚麼來展出，還在討論。

柯志恩罵，顏真卿真跡市價估計50億，這是何等重要的事，但我們故宮博物院連對方可以拿甚麼過來，都不知道。顏真卿明年1、 2月就要展了，陳其南到現在還沒進入狀況。

隨後半小時，換民進黨立委余婉如上台，詢問陳其南到底有無掛名？陳回應，已查出此文宣是來自香港網路評論，只擷取東京國立博物館網站的宣傳部分，其實東京博物館官網是有註明台北故宮博物院。

余宛如罵，她在研究室聽到質詢，馬上用手機在官網就可查出來真相，非常憂心立委質詢都可以用不實資料抹黑政府。要求故宮需要澄清，且不要用官話，得用網民了解的話去說明。

陳其南在台下滑手機跟記者說明，東京博物館官網只要有秀出顏真卿書法照片，都會註明來源是台北故宮。至於該展覽顏真卿只是一部分，故宮沒有參與主辦，所以不須聯合掛名。

(中時 )

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