翻轉自己 弘光美髮系學生國際賽獲最佳成績

2018年11月28日 14:10 中時 王文吉

弘光科大美髮系蕭心瑜克服貧困，努力奪兩獎。（王文吉攝）

弘光科技大學美髮造型設計系15位學生接連前往日本、香港參加美容美髮造型競賽，分別獲得5金、3優秀賞及1金2銀1銅佳績。蕭心瑜、郭家敏在SPC台灣初賽成績雖不理想，但兩人積極練習，翻轉決賽奪國際金獎；另外，參加AHMA的鍾裕翔奪時尚編梳造型組冠軍，他說「要把獎金拿來買手機送給媽媽。」

在女子髮型設計部門獲得國際金獎及優秀賞兩獎的蕭心瑜說，因家中經濟不寬裕，家人反對她到日本參加決賽，一度與家人冷戰，但她一心出國學習優秀選手的長處，在學校、廠商及老師、家扶中心等資助下順利圓夢。

同樣在染髮設計部門項目獲得國際金獎、優秀賞的大四學生郭家敏說，上次到日本參加同一場比賽敗北，這次提早規劃，「這是畢業前的最後一次比賽，要努力一搏！」在此信念下，一天當兩天用，同步準備畢業展，過去蓄積的實力大爆發，「很開心獲得評審肯定。」

在香港AHMA「時尚編梳造型組」獲得冠軍的大三學生鍾裕翔，則是連續兩年奪冠。自知編梳造型不是強項的他，每天實習下班後反覆練習，把弱點強化變成自己的優點。7月起幾乎每個月都在比賽，上一場國際賽敗北，再接再厲，AHMA比賽二度奪冠，比賽獲得的獎金要拿來買手機送給媽媽，謝謝媽媽一路上的支持。

美髮系主任王曉芬表示，為了讓學生可以在國際上發展才長，學校積極找資源，廠商也無私地贊助學生，讓弱勢生也可以順利出國比賽，獲得好成績，為自己、學校、國家爭光。

(中時 )