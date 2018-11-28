影》愛你一萬年！網友追追追 韓國瑜陳其邁果然「韓情邁邁」

2018年11月28日 14:16 中時電子報 張達智

中天新聞 「選舉是一時的」！ 韓國瑜、陳其邁私交好

國民黨韓國瑜與民進黨陳其邁的高雄市長之爭，是本屆九合一大選的全國關注焦點，其中最大特色是，兩人君子之爭，互不攻擊對方家人，陳其邁甚至公開說「愛你（韓）一萬年」。而網友追蹤兩人互動的各項蛛絲馬跡，發現兩人感情真的不單純！

陳其邁、韓國瑜曾是立法院同事，兩人從那時就建立好交情。《周刊王》報導，韓、陳2人選戰期間曾3度確認「君子協議」，承諾「選戰絕不殃及家人」，最後一次是在11月19日的辯論會前數小時。因此韓國瑜不曾砲轟陳父陳哲男的暗黑史，陳其邁也絕口不提韓妻李佳芬的租地辦學爭議，可說替奧步充斥的台灣選舉，注入一股清流！

而繼「一生監督你一人」的賴清德、謝龍介CP後，「愛你一萬年」的瑜邁CP現在成了網友的最愛。有網友在PTT貼文，追蹤韓、陳二人一路以來的互動，發現真的「相當有愛」。

譬如兩人在一場餐會相遇，韓國瑜主動撥開人群走向陳其邁，陳其邁一見韓就笑開，開口就是「兄弟啊～」，伸出右手一握超過10秒鐘，左手還緊緊搭住韓國瑜不放，兩人還互讚對方帥，一點都看不出是互相競爭的關係。

而兩人在辯論會在11月19日的「世紀辯論」後，更是在鏡頭前深深擁抱，完全看得出兩人的好感情。

網友們看了瑜邁CP超有愛的互動，不禁高喊：「韓情邁邁XDDD」、「瑜X邁」、「瑜邁讚」、「邁邁棄暗投明啦 當韓市長高雄醫療觀光的推手啦」、「支持其邁當副市長」。

還有網友說若瑜邁在「摩天輪完工第一組去剪綵+搭，我就相信高雄是充滿愛與包容的城市」。

(中時電子報)