影》愛你一萬年！網友追追追 韓國瑜陳其邁果然「韓情邁邁」

國民黨高雄市長候選人韓國瑜（右）、民進黨高雄市長候選人陳其邁（左）在11月19日晚間電視辯論會後兩人展現君子風度相互擁抱。（三立電視台提供）

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中時電子報
張達智
中天新聞　「選舉是一時的」！　韓國瑜、陳其邁私交好

國民黨韓國瑜與民進黨陳其邁的高雄市長之爭，是本屆九合一大選的全國關注焦點，其中最大特色是，兩人君子之爭，互不攻擊對方家人，陳其邁甚至公開說「愛你（韓）一萬年」。而網友追蹤兩人互動的各項蛛絲馬跡，發現兩人感情真的不單純！

陳其邁、韓國瑜曾是立法院同事，兩人從那時就建立好交情。《周刊王》報導，韓、陳2人選戰期間曾3度確認「君子協議」，承諾「選戰絕不殃及家人」，最後一次是在11月19日的辯論會前數小時。因此韓國瑜不曾砲轟陳父陳哲男的暗黑史，陳其邁也絕口不提韓妻李佳芬的租地辦學爭議，可說替奧步充斥的台灣選舉，注入一股清流！

而繼「一生監督你一人」的賴清德、謝龍介CP後，「愛你一萬年」的瑜邁CP現在成了網友的最愛。有網友在PTT貼文，追蹤韓、陳二人一路以來的互動，發現真的「相當有愛」。

譬如兩人在一場餐會相遇，韓國瑜主動撥開人群走向陳其邁，陳其邁一見韓就笑開，開口就是「兄弟啊～」，伸出右手一握超過10秒鐘，左手還緊緊搭住韓國瑜不放，兩人還互讚對方帥，一點都看不出是互相競爭的關係。

而兩人在辯論會在11月19日的「世紀辯論」後，更是在鏡頭前深深擁抱，完全看得出兩人的好感情。

網友們看了瑜邁CP超有愛的互動，不禁高喊：「韓情邁邁XDDD」、「瑜X邁」、「瑜邁讚」、「邁邁棄暗投明啦 當韓市長高雄醫療觀光的推手啦」、「支持其邁當副市長」。

還有網友說若瑜邁在「摩天輪完工第一組去剪綵+搭，我就相信高雄是充滿愛與包容的城市」。

(中時電子報)

網友創作的韓國瑜陳其邁「愛你一萬年」漫畫封面。（圖片來源：PTT）

文章來源：PTT

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