詹順貴心疼吳音寧被糟蹋 勸她早離開比較好

2018年11月28日 14:06 中時電子報 陳儷方

遭環團轟下台的環保署前副署長詹順貴，看著同社運出身的北農總經理吳音寧成為眾矢之的，連農委會主委林聰賢都想踢開她，以過來人的經驗，詹順貴勸她「與其被糟蹋，還不如提早一些時間離開比較好」。

詹順貴接受《POP搶先爆》專訪時表示，執政黨檢討敗選時，都把責任推給外圍人士，例如新潮流的林濁水，一天到晚寫文章要切割蔡英文，把蔡英文拉下來，現在民進黨擺明就是要糟蹋人，既然民進黨要跟公民團體切割、對撞，那麼，吳音寧還是離開吧。

詹順貴說，公民運動在體制外抗議，改變的速度很緩慢，執政團隊開放讓公民團體進到體制裡頭改革，會比讓公民團體在體制外抗議吶喊來得好，他也認為，公民團體不要因為看到吳音寧進入體制後的例子，就不敢再進體制，要穩健耐心達到改革的目標。

資深社運人士前環保署副署長詹順貴，因為在深澳電廠的環評案投下關鍵一票，護航深澳電廠通過環評，遭環團砲轟，近乎與環團決裂，後因行政院以觀塘換深澳的決策，逼得詹順貴只得請辭，離開體制。

吳音寧在民進黨1124慘敗之後，被列為戰犯之一，讓詹順貴看不下去，痛批民進黨檢討敗選竟然責任推給吳音寧，因此勸吳音寧「與其被糟蹋，還不如提早一些時間離開比較好」。

(中時電子報)