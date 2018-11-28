花蓮慈院細胞治療新趨勢 醫療科技展秀亮點

2018年11月28日 14:13 中時電子報 戴安瑋

衛生福利部已於今年9月公布「特定醫療技術檢查檢驗醫療儀器施行或使用管理辦法」修正案，開放多項細胞治療技術，讓經常規治療無效的實體癌、慢性缺血性中風、脊髓損傷、退化性關節炎、軟組織缺損等病人，多了新的治療曙光。花蓮慈濟醫學中心院長林欣榮表示，從目前特管法公布的六項治療項目來看，花蓮慈院團隊都有相關的研究成果，期望未來透過申請能盡快讓研究成果，化為實際的臨床治療方式。

他說，「2018台灣醫療科技展」即將於29日至12月2日在南港展覽館登場，花蓮慈院精準醫學中心主任李啟誠將分享細胞免疫療法治療血癌新趨勢、研究部主任丁大清分享子宮內膜息肉幹細胞株研發與研究，以及骨科劉冠麟醫師將分享間質幹細胞治療退化性關節炎多項細胞療法技術。

此外，花蓮慈院創新研發與醫療團隊，針對幹細胞的研究、培養與治療應用，已經有先進的成果，包含急性腦中風、慢性腦中風、巴金森氏症、肝硬化等相關臨床試驗，已有多項成果與美商永生、台灣尖端、國璽幹細胞等三家國際知名生技公司專利技術授權，都將在16場特色醫療講座中與民眾分享。

林欣榮是開創台灣將胚胎腦部神經幹細胞成功移植在巴金森氏症病人的第一人，也是全球第一位將自體周邊血幹細胞運用在腦中風治療臨床試驗的神經醫學專家。他表示，花蓮慈濟醫學中心已結合院內醫療及研究團隊，針對特管辦法公布的多項細胞治療緊鑼密鼓籌備中，期望能盡快通過審查，讓研究成果化為實際的臨床治療方式，幫助更多病人找到重生的希望。

(中時電子報)