川普揚言取消對GM所有補貼

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美國通用汽車（GM）周一宣布計劃裁員1.48萬人，包含25%的高階主管，並關閉全球7家廠，包括美國4家、加拿大1家及2家在北美之外的工廠，並力拼轉型，投資人樂觀其成，激勵公司股價周一盤中大漲。但這簡直打臉美國總統川普高舉的製造回流、創造就業，川普27日推文，威脅取消對GM的所有補貼，導致GM股價昨天（27日）下挫2.55％。

川普推文怒道：「美國拯救了通用，這就是我們收到的『感謝』！現在我們正考慮取消通用汽車的補貼，包括對電動車的補貼。」他還強調，既然通用想下注在大陸及墨西哥，就要承擔風險，他是來保護美國工人的。

川普的首席經濟顧問庫德洛表示，已向GM執行長巴拉（Mary Barra）轉達川普的不滿。他說：「總統非常生氣，我們很遺憾，通用將裁掉一大批工人。」

通用執行長在聲明中表示，GM要轉型生產電動車、無人車，並加重在科技領域的投資。他們將不再生產傳統的轎車，現有的9款一般車型，會在2019年停產；取而代之的是，目前市場所流行的跨界休旅車。

根據聯邦法律，電動車每賣一台最高可獲得7,500美元補貼，銷售至20萬輛後，補貼將逐步取消。白宮發言人桑德斯表示，川普正在考慮各種選項，希望GM汽車繼續在美國生產。

(中時 )

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