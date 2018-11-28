執政黨敗選就翻臉不認人？ 宅神：懇請文青覺青力挺吳音寧

圖為北農總經理吳音寧。（資料照片，王英豪攝）

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中時電子報
/綜合報導

民進黨在九合一選舉大敗後，這幾天已開始反省檢討。其中，北農總經理吳音寧助長韓流崛起，被視為這波該檢討的指標人物。農委會主委林聰賢今(28)日表示，吳音寧階段性任務已完成，但她本身仍未鬆口請辭。對此，宅神朱學恒反諷，懇請文青、覺青出來力挺她，因為之前拚死說她好棒棒，怎麼敗選後就要換掉，根本就是雙重標準。

朱學恒今在臉書發文表示，他要懇請說得一口好菜的文青、覺青出來力挺吳音寧，之前拚死力挺她，都說她好棒棒，不管農民生活怎樣。

朱學恒質疑，敗選就換掉吳音寧是雙重標準。「側翼跟黨員不是都說她菜價穩，賣菜到帛琉好棒棒嗎？怎麼馬上翻臉不認人？」

宅神的反串文引來不捨的聲音，網友紛紛留言，「提款機不要走啊」、「等2020一起跟菜總統走嘛！這樣才有伴」、「應該發起連署，支持510留任啊。」、「力挺510選民進黨主席」、「KMT還要靠她選總統咧⋯⋯」、「她厲害 一人滅全黨」、「讓我們懷念她（雖然菜真的變得好便宜）」、「有了這麼棒的高級實習歷練，當然是進軍央部會下一屆農委會主委的不二人選」、「國民黨應該頒獎牌給吳音寧『惠我良多』、『功同再造』」、「直接坐實是政治任命」。

(中時電子報)

文章來源：朱學恒臉書

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