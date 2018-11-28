和平島公園拚冬遊 香料熱紅酒、270度震撼海景吸客

「雷達站咖啡」位於和平島公園制高點，進入頂樓後可眺望蔚藍海景。（和平島公園提供）

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「雷達站咖啡」位於和平島公園制高點，進入頂樓後可眺望蔚藍海景。（和平島公園提供）
「潮境石蓴乳酪」融入基隆潮間帶海藻，非常有特色。（和平島公園提供）

曾被美國中文網票選為全球21個最美日出觀測點之一的和平島公園有3間餐廳將於本周六（12/1日）正式開幕，民眾除了可欣賞阿拉寶灣和自然秘境之美外，也有地方可一飽口福，其中「雷達站咖啡」可眺望270度海景，招牌「西班牙香料熱紅酒」清香撲鼻，使用荳蔻、檸檬等，燉煮至酒精完全蒸發，散發濃濃異國味。

基隆和平島公園擁有北海岸獨特海蝕地景，日前才獲得國際最佳無障礙觀光景點獎項的，園區夏季開幕後人潮不斷。為推動冬季旅遊，遊客中心海景餐廳「藍食謐境」、海景咖啡廳「樂品喜塘」及軍事基地改建的「雷達咖啡廳」將於本周六正式營運，提供遊客冬季來訪的新選擇。

位於和平島公園制高點的「雷達站」，為因應聖誕佳節的到來，在12月1日推出冬季限定的「西班牙香料熱紅酒」，搭配多種香料及新鮮水果，以中火慢慢熬煮成香料熱紅酒，一口飲下清香撲鼻，完全沒有酒味，只剩下淡淡的果香。

除了熱紅酒相當有特色，從雷達站咖啡側邊樓梯往上走，進入頂樓後可眺望蔚藍海景，270度寬廣視野將太平洋盡收眼底，相當震撼。

此外，和平島公園遊客中心2樓的海景餐廳「藍食謐境」走低調沉靜的美式裝潢風格，遊客中心3樓的「樂品喜塘」咖啡，則選用世界冠軍咖啡師吳則霖手工烘焙的咖啡豆，每一杯手沖單品都極具風味，再搭配融入基隆潮間帶海藻的「潮境石蓴乳酪」，另外還有口感醇厚、香氣十足多種口味的精釀100%純麥生啤。

為邀請大家一起分享和平島公園遊憩服務更升級的喜悅，特別推出於今年12月1日至2019年1月31日期間凡購買門票即可於「藍食謐境」、「樂品喜塘LovePin」或「雷達站CAFÉ」消費折抵(全票折抵40元、優惠票種亦可折抵20元，一張門票限使用優惠一次)的優惠活動，讓遊客能即時享有實質的回饋及快樂。

(中時 )

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