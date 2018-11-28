蔡英文中常會前向黨工道別 有人哭紅了眼

2018年11月28日 14:33 中時 曾薏蘋

總統蔡英文(中)。(曾薏蘋攝)

蔡英文今天赴黨中央向黨工道別。(曾薏蘋攝)

全體黨工歡送蔡英文。(曾薏蘋攝)

身兼民進黨主席的蔡英文總統，上週為敗選辭去黨主席一職，今天赴黨中央向黨工道別，中常會召開前，她公開發表談話，全體黨工歡送她離去，還有人哭紅了雙眼。

談話結束後，總統準備離開，媒體高喊，「總統，可以提問嗎？你們不是要改變嗎？」但是總統沒有回答，發言人鄭運鵬則表示，「今天我們沒有開放提問。」走到台下，蔡英文看到媒體，也問說，「你們有什麼問題要問嗎？」

媒體則問，「2020是否繼續選總統？」總統說「這不是今天要討論的黨務問題」。

蔡英文走出會議室，媒體抓住她的手又追著問「真的是蘇嘉全嗎（黨主席）？是的話就太扯了！」總統回說「你在說什麼？」旁邊甫辭職的黨秘書長洪耀福馬上代為回答，「黨有黨的機制，一切按照黨的機制走」。

蔡英文在走道上，除了黨秘書長、中常委的陳菊沒出席，所有與會中常委都陪著蔡英文離開黨中央，不少黨工哭著眼，也送花跟卡片，洪耀福也跟她介紹，哪些黨工在選舉時，每天都是最晚回家。

黨工分別向蔡英文握手、擁抱，送她進電梯，離開黨中央。

(中時 )

蔡英文向黨工道別。(曾薏蘋攝)

蔡英文向黨工道別。(曾薏蘋攝)