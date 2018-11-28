擔心美軍對陸俄優勢喪失 美議員反對削減國防預算

2018年11月28日 15:56 中時 王嘉源

王嘉源／綜合報導

據美國之音（VOA）中文網28日報導，美國參議院軍事委員會27日舉行聽證會，反對削減2020財年的軍費預算。在此之前，美國國防戰略委員會提交國會的報告說，美國國家安全面臨「危機」，而美軍的優勢卻在逐漸喪失，未來美軍有可能會輸掉對大陸或俄羅斯的戰爭。

參議院軍委會27日就美國國防戰略委員會11月14日公布的報告發現的問題和建議舉行聽證會。該報告說，「與過去幾十年相比，美國的安全和福祉處在更大風險中，美軍的戰略優勢逐漸被侵蝕，並且已達到危險程度。」報告還警告說，美軍在未來的衝突中，有可能會輸掉對大陸或是俄羅斯的戰爭。

據先前媒體報導，美國國防戰略委員會公布的報告中，設定大陸、俄羅斯、北韓等3區域，做出美國可能面對軍事衝突與危機的5大想定，第一個便是「失去台灣」，若因台灣問題馳援台海與大陸交戰，美國將無法以「可接受的代價」進行干預，甚至可能面臨「決定性的軍事失敗」。

在參議院軍委會聽證會上，參議員們警告說，削減軍費開支會讓美國面臨艱難決策。美國需要將核武器現代化並同時繼續研製常規武器，來應對來自陸俄與日俱增的威脅。

美國總統川普10月份提出要將2020年的軍費預算控制在7000億美元以下，而國防部對2020年的計劃是按照7330億美元的限額制定的。

據美國之音報導，參議院軍委會主席，共和黨籍資深議員英霍夫（James Inhofe）說，7330億美元的預算應該被視為一個「底線」而不是「天花板」。他還說，更高的數字也有可能獲得廣泛支持。

他說：「這是我們必須的東西。我同意我們需要這個。我想我們這裡的大多數人都同意。我知道你們兩人同意，因為這寫在你們的報告中。……但是，他們談到的7330億美元現在卻有危險。」英霍夫是對27日作證的國防戰略委員會兩位共同主席說的，他們是前國防部副部長愛德曼（Eric Edelman）和前美軍太平洋艦隊司令羅格德（Gary Roughead ）。

美國國防戰略委員會成立於2017年，由國會授權，代表兩黨。這份報告說，國防部1月公布的新國防戰略為美軍發展指明了方向，但是資源是國防戰略取得成功的主要挑戰。

愛德曼在聽證會上說：「在資源有限的情況下，很難執行這樣的戰略。所以我當然同意我的同事們所說的，7330億美元只是底線，不是天花板。」

美國之音指出，將核武庫升級將是目前最昂貴的國防開支之一，如果按照川普總統的削減計劃，核武庫升級將會受到影響。國防戰略委員會共同主席愛德曼還說，空軍和海軍都面臨壓力需要更新核轟炸機和核潛艦，同時也要增加常規武器的力量。

共和黨籍參議員科頓（Tom Cotton）認為，川普政府前兩年增加的軍費只是付出了「頭期款」。他說，如果陸俄打算用核武器來摧毀美國的生活方式，常規武器現代化是無法匹敵的。愛德曼說，俄羅斯已經威脅訴諸核武器來贏得小型區域戰爭。

科頓說：「報告提到的一點是2020財年7330億美元應該被當作底線，也許還要更多。報告還說，特別令人吃驚的是，川普政府考慮將國防部的預算削減5％到7000億美元，我的理解是正確的嗎？」

據美國之音報導，在聽證會上，參議員的很多提問圍繞陸俄的威脅展開，比如陸俄如何研發先進武器、超高音速和人工智慧（AI），以及陸俄在「灰色地帶」與美國較量。「灰色地帶」指的是不用戰爭手段，而是用外交和經濟威懾手段、操控媒體、網路襲擊以及利用準軍事部隊和代理人力量等手段來對付敵手。

甚至有參議員擔心在未來的衝突中，美國會遭遇陸俄聯手的情況。

來自維吉尼亞州的民主黨籍參議員凱恩（Tim Kaine）說：「我們在談我們的能力時，我們一直在強調我們的盟友北約組織的重要性，你們也提到了這一點，但是我們很少分析我們的競爭者未來結盟的問題。我們在外交領域採取措施的時候，比如伊朗可能會與中國和俄羅斯走得更近。最近，我們也看到中國加入了俄羅斯的軍演。我們看到我們的對手在合作，但是我們的研究分析很少把這個當成真實的行動。也許我們不會同時打兩場戰爭，但是，我們可能會同時遭遇中國和俄羅斯聯合軍事行動，如果中國和俄羅斯發現在北冰洋或其他問題，如果他們聯手，這對他們都有好處，我們應該如何應對呢？」

凱恩的這個問題應該是針對報告所提出的，如果美軍不得不雙線或是多線作戰，美軍的風險更大。美軍長期遵循的一個戰略原則是同時打贏兩場戰爭。

(中時 )