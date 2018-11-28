台大驚爆醫師私下介紹病患買藥 院方：調查中

2018年11月28日 14:58 中時 陳志祥

台大醫院腎臟科醫師吳允升遭到踢爆以自己蓋上印章的單據，讓病人據以在外私下購買洗腎常用造血針劑「容可曼」，價差大約省下一半，此舉有可能違反醫藥相關法令，台大醫院已著手深入調查。

由於腎臟病患者因紅血球生成素製造不足而出現貧血，需要施打紅血球生成素，「容可曼」屬於這類藥劑，在國內的市佔率最大，自費購買1支要價417元，如今台大醫師吳允升被人爆料，讓病人持有「容可曼」字樣、蓋上自己印章的單據，即可在醫院外面以230元洽購。

雖然健保署已有給付「容可曼」針劑，但是大部分洗腎病人還是需要使用紅血球生成素，主要是造血效果不好時要追加劑量，這部分健保不給付，患者就要自費購買，因而衍生台大醫師介紹病人買藥劑的爭議。

對此，台大公關室初步連繫吳允升，聽取得他的解釋，吳允升表示，這個單據主要是幫助不符合健保給付資格的病人，建議他們可以向藥廠買到較便宜的針劑。

台大醫院發言人王亭貴說，台大不允許院內醫師介紹病人買藥，醫師也很避諱這種行為，頂多是介紹類似品牌的維他命而已，可能有些醫師心腸好、個性單純，看到病人沒什麼錢，想要幫助病人節省一些醫藥費。

至於腎臟科吳允升的行為有沒有涉及從中賣藥圖利的不法行為，王亭貴表示，目前正在深入了解調查，釐清結果後會馬上對外公布。

(中時 )