影》「人生短短幾個秋 不賭不罷休」政壇賭俠第一名不是扶龍王

2018年11月28日 15:01 中時電子報 張達智

競選台北市長果然第三名，各界等著看姚文智（中）兌現承諾，退出政壇。（中時資料照 張鎧乙攝）

台北》姚文智承認敗選要檢討 「不會接受任何政治職務 再見！」

韓國瑜當選就跳海？ 王世堅改口不認帳

九合一大選落幕，除了結局幾家歡樂幾家愁，眾多網友更等著看，那些政治人物許下的承諾，何時兌現。網路溫度計透過《KEYPO大數據關鍵引擎》調查，列出9位選前大開賭盤的「政壇賭俠」，出人意料的是，扶龍王世堅竟然只排第二名！

2018「政壇賭俠」：

第9名：梁文傑

台北市議員梁文傑曾在節目上放話，表示姚文智「支持度一定有25%，否則倒著走。」大選結果出爐後，姚文智得票率僅17.29%，證實梁文傑的預言完全不準，最後他在臉書上發布一支自己和主播老婆林楚茵一起「倒著走」的影片兌現諾言。

第8名：陳柏惟

因嗆韓國瑜一夕爆紅，被網友封為「抗韓戰將」的基進黨陳柏惟，曾在選前說，若韓當選就會搬離高雄。選後他兌現承諾，透露已開始到屏東找房子。

第7名：洪耀福

民進黨秘書長洪耀福曾表示，新北市長選舉如果民進黨選輸，「就我負責、我辭職」，結果蘇貞昌落選，支持者不滿嗆他下台，但洪耀福竟回應：「叫我下台是很奇怪，我從來沒有上台，怎麼下台？」。

第6名：陳水扁

選前陳水扁就曾在臉書上暗喻，如果韓國瑜當選高雄市長的話，高雄會變成悲情城市。如今韓國瑜真的當選，網友關心阿扁是否搬離高雄「北漂」，而陳水扁僅回16字「衷心感謝、誠摯祝福，療傷止痛、難過無言」。

第5名：吳祥輝

在節目上放話「若是柯P超過15萬票，我就一輩子閉嘴，不談選舉」的吳祥輝，選戰結束後，面對各界對於兌現的敲碗，吳祥輝僅表示，自己將不再上電視論政，但仍會繼續追打柯文哲的器官移植疑雲，同時將回歸本業寫書，之後又說「打柯是天職」，被外界認為食言。

第4名：丁守中

在姚文智承諾後，丁守中也接著放話，自己如果選台北市長得到第二名，就會退出政壇，結果最後以3000多票敗給柯文哲，真的排名第二名，最近忙於企圖重新驗票、喊選舉無效的丁守中，也被網友催促趕快兌現承諾，不要等到驗票再輸一次才退。

第3名：余天

除了政界賭王王世堅，這次大選余天也加入賭局，在選前放話如果蘇貞昌沒選上就辭去主委一職，結果一語成讖，民進黨雪崩式敗選，比起拖拖拉拉的王世堅，余天倒是很乾脆，表示會在星期三中常委上宣布辭意。

第2名：王世堅

曾放話「不可能的事情啦！不可能的事情啦！這樣我真的又要去跳海了！」動不動就想跳海的王世堅，這次面臨韓國瑜選戰大勝，被網友逼迫到底要不要兌現跳海承諾，讓王世堅糗到只好拿「跳海只是個形容詞」來應付這窘境。

第1名：姚文智

姚文智選前在政論節目上發下豪語，如果角逐市長不幸選成第三名，自己就「辭立委，不接受任何安排，永遠退出政治圈」，如今結果出爐，姚文智不僅落選，還真的是第三名，各界也猜測姚文智可能會在退出後出國唸書。

(中時電子報)