打造青年圓夢基地、中市青年希望工程成果豐碩

2018年11月28日 15:04 中時 陳世宗

副市長張光瑤（左二）期望達成產學訓用一條龍，讓人才培育無縫接軌，推導年輕人畢業就是就業、甚至創業。(陳世宗攝)

年輕人是國家競爭力指標，更是未來的希望！台中市政府28日辦理「青年希望工程成果發表暨就業創業啟航媒合會」，規畫活動舞台、就業啟航、創業領航及能量分享站4大區域，並安排多位業師到場分享、提供就業與創業相關諮詢。副市長張光瑤說，市府持續打造台中為青年圓夢基地。

「青年希望工程成果發表暨就業創業啟航媒合會」，由副市長張光瑤、教育局長彭富源等，共同主持啟動儀式；邀請到台灣孵化器股份有限公司、TBIA創新育成聯盟、國際創新創業發展協會等諮詢輔導服務；還邀請到career就業情報站及產學合作企業代表，提供就職者相關諮詢。

張光瑤指出，去年7月台中市成全台第2大城市後，人口今年更進一步成長到280萬人，青年人口比例佔全市3成以上，是年輕有朝氣的城市；透過「青年希望工程計畫」，達成產學訓用一條龍，讓人才培育無縫接軌，推導年輕人畢業就是就業、甚至創業。

經發局說，「青年希望工程旗艦計畫」整合經濟發展、教育、勞工、文化、農業、衛生、運動等7局處資源；提供技職再造、產學合作、創新創業等政策。107年在自行車、工具機、觀光、農業、綠能等，相關產業共同合作開發多元產學合作模式，建構讓青年學習及就業都更完整環境。

各局處青年輔導計畫成果十分亮眼！經發局「青創夢想家計畫」共輔導6家成功登錄創櫃板；「青創貸款」截至11月為止，共協助120家次業者取得1億2710萬元。勞工局「摘星青年」計畫有37個參賽獲獎或入選德國紅點最佳設計獎、全國創新創業競賽、台中10大伴手禮等競賽。

(中時 )