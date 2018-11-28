周亭羽被爆懷孕5月？九把刀終於發文回應

九把刀與周亭羽傳喜訊將升格當爸媽。（圖／中時資料照片）

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中時電子報
九把刀發文回應。（圖／翻攝自九把刀 Giddens Ko臉書）

知名作家、導演九把刀4年前鬧出背著前女友小內，和女記者周亭羽上摩鐵八卦，半年後九把刀和小內分手，2年前九把刀扶正周亭羽，去年底求婚成功並登記。今(28日)媒體報導九把刀疑似當爸，周亭羽被目擊挺孕肚，目測約有5個月身孕，求證九把刀本人，他不願多說。

九把刀過去與前女友小內愛情長跑10年，2014年周刊報導九把刀劈腿帶周亭羽進摩鐵，九把刀當時說出：「我很喜歡這個女孩子（周亭羽）......但是，在愛情的選擇上面，我希望我跟我未來的是我女朋友。」引發熱議，半年後卻傳出九把刀和小內分手。

2016年九把刀鬆口坦承與周亭羽交往，去年底兩人登記結婚，今據《蘋果日報》報導，知情人指周亭羽疑有喜，即將當媽，致電九把刀，他未多說匆匆掛掉電話，經紀人則說謝謝大眾關心，「藝人私事我們就不回應了」，強調不等於默認。

九把刀稍早在臉書更新，稱接到記者來電後，「我不知道為什麼要回答你們關於我私人的問題，也不知道你們的問題怎麼『被發明』、『被創造』、『被奇想』出來，本來想直接否認，但都不開口被你們引述任何字句好像才是應該練習的。沈默的意思就是無言以對」，否認周亭羽有喜。

(中時電子報)

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