1條毛巾擦全房 中國國際飯店協會8點倡議 重塑消費信心

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旺報

2018年第三屆中國國際飯店業大會暨海南特色美食文化節，今天（28日）在海口舉行，在開幕典禮上，大陸的中國飯店協會向企業發出綠色飯店《宣導綠色衛生，放心服務規範》的8點倡議，希望引領行業進入高品質發展新時代，著力推進綠色飯店、放心飯店、智慧飯店、文化飯店、品質飯店的高品質發展。

據了解，11月初大陸網友「花總丢了金箍棒」爆出「毛巾門」事件，點名多家五星级飯店的房務部門员工衛生習慣糟，用脏毛巾擦杯子、混用抹布、用浴巾擦坐便器，甚至全程只用一块抹布擦洗手池、坐便器和杯子等，引發軒然大波，事後被捲入的飯店均公開道歉，並保證加強監督。

中國飯店協會會長韓明表示，過去幾年中，飯店業爆出的床單清潔事件、衛生間清潔事件、廚房衛生事件、消防事件、消費者人身安全事件等方面的問題，說明行業在綠色化方面還有很長的路要走，全行業都要高度重視綠色發展，審視自身流程，改變行業固疾；未來中國飯店協會將按照「安全、放心、節能、環保」的新要求，把放心放在第一位的任務，進一步健全綠色飯店的標準體系，成立評審員專家委，重塑放心消費新流程。

《宣導綠色衛生，放心服務規範》的8點倡議如下：

1、對服務人員進行職業道德教育和標準規範培訓，做讓消費者放心的服務者；

2、對客房清掃過程實施監督，既看結果，更注重過程；

3、客房清掃過程中，抹布按顏色與區域分開使用，絕不交叉；

4、客房清掃流程改為「先收、再整、後放」，所有客用品統一清理消毒；

5、客房清掃過程公開，接受公眾監督；

6、加強對服務外包公司的管理；

7、完善企業管理規範，針對客房清掃流程建立獎罰制度；

8、根據市場需求，創新服務流程，貫徹中國飯店協會暖心服務十六條措施。

(旺報 )

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