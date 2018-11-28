台南設計週「盛宴」登場 美食家激盪創意新想像

2018年11月28日 15:14 中時 王莫昀

由台南市文化局主辦的2018台南設計週將於十二月一日至十二月九日登場。今年的設計週主題定為「盛宴」，是一場展現台南豐沛設計力，並結合台灣多元的創意與設計風格、工藝與藝術的設計交流活動。

談到台南，大家印象最深刻的一定是美食，所以，第一屆的台南設計週就由美食打頭陣，以手感插畫月曆串連全市30間特色美食店家並規畫「回甘秘徑」、「品蓬散策」及「盛開食光」3條美食散步路線，從美食文化切入設計領域，帶民眾到台南巷弄走訪美食。除了「設計小旅行、食在好味道」，台南設計週活動還包括設計力櫥窗展、創意店中店、新食器時代創作展、盛宴·食尚工藝與藝術創作展、生活設計市集、設計師交流會與城市設計論壇等。主展場為藍晒圖文創園區，延伸到小西門及晶英酒店，要讓各地民眾走進台南感受濃濃設計氣息。

除了在小巷弄探訪美食，感受台南風情，最令各界期待的「城市設計論壇」也會在十二月七日及八日兩天夜間在藍晒圖戶外廣場登場。今年的城市設計論壇由台南市政府邀請R+A Design Group設計總監呂賢文擔任論壇計畫主持人。呂賢文也是去年台灣設計展的共同策展人，他長期致力於城市設計發展，除了定期自費舉辦設計講堂、學堂，以期提昇城市美學之外，近兩年更號召了一群各設計領域的年輕設計師組成「台南‧設計改變城市連線」，希望集合許多設計師以自發性的設計力量，為城市的進步與改變而努力。

這次的「城市設計論壇」，分別以「城市設計」與「食物設計」為主題。十二月七日的論壇，主要談設計對城市與社會之影響，希望透過設計的角度，探討宜居台南，及城市未來的美好想像。呂賢文總監特別邀請了以世大運及台中花博「聆聽花開的聲音」等作品驚豔四方的藝術團隊--豪華朗機工總監張耿華，與花博「森林園區森之島」設計師吳書原，及2017台北「白晝之夜」的策展人劉真蓉等三位為第一場「城市設計」論壇的與談人。

十二月八日，第二場的論壇，則是從設計的角度談飲食食物的再發現。探討台南對外的飲食魅力，透過食物設計面向，延伸剖析食物本質。呂賢文特別邀請了知名的美食評論家胡天蘭，與JIA-品家家品的設計總監洪忠權，及福容大飯店廚藝總監阿基師（鄭衍基）等三位，分別從美食評論、餐具容器設計、食物創新三個面向，看台南美食的未來發展與方向。

(中時 )