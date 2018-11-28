獨／徐韜拍戲陷低潮 宏正神救援促成好友誼

2018年11月28日 15:35 中時電子報 李家穎 ／專訪 ／專訪

近期在偶像劇《高校英雄傳》中飾演三角戀男主角王東海的徐韜，在劇中面對家馨與芳蒂的三角關係抉擇，加上家庭巨變的沉重角色讓本來陽光的徐韜一度陷入低潮，某次被宏正發現後，他如大哥哥般的開導，開啟了他們之間的友誼，宏正也成為徐韜殺青後最捨不得的對象之一。

《高校英雄傳》演員群，左起徐韜、劉宇菁、羅宏正、蕭志瑋、宋緯恩。（圖／翻攝自羅宏正臉書）

22歲的「陽光犬系男友」演員徐韜，曾以拍攝速食店廣告爆紅，隨後拍攝《紅色氣球》及《可惡！把我的青春還給我》都有不錯的成績，更在客語電視電影《大崎下》中有出色表現。

徐韜在《高校英雄傳》飾演一個聰明但成長背景發生劇變的少年。（圖／記者李家穎攝）

剛從大學畢業的徐韜回歸校園劇，在劇中飾演學霸王東海，但其實是個在青春期遭逢人生劇變的少年，父親經商失敗，家道中落，母親又生病，還放棄名校為了照顧媽媽。加上角色設定青梅竹馬的同學家馨愛著東海，卻又出現一個吸引他的芳蒂，三角習題讓他被觀眾狂罵是渣男。

《高校》中三角戀，席惟倫（左起）、徐韜與季念潔，也引起網路討論。（三立提供）

徐韜接受《中時電子報》專訪時表示，沉重的角色加上觀眾的反應讓他一度陷入低潮，有次片場時，男主角羅宏正發現了這個狀況，跟他聊天慢慢地開導他，他才走出來釋懷。

《高校英雄傳》進入最後結局高潮，想看到徐韜最後的選擇還要持續鎖定他的演出。（圖／記者李家穎攝）

《高校英雄傳》已進入最後精彩集數，徐韜表示，平常最愛和飾演同學的演員一起打鬧、拍戲，但最捨不得就是宏正，就像大哥哥一樣教導很多事情，怕殺青之後不能再這樣互動很是可惜。

(中時電子報)