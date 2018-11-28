專殺「麻雀」！菲總統揚言成立行刑隊

菲律賓總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）宣稱將成立專門暗殺「麻雀」的行刑隊。（美聯社）

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中時電子報

菲律賓游擊份子「麻雀」小組持續伏擊及殺害軍警，菲國總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）決定以牙還牙。杜特蒂27日表示將成立「行刑隊」，專門暗殺菲律賓共產黨游擊隊新人民軍旗下「麻雀」。

杜特蒂向軍人表示將成立「行刑隊」，專門暗殺菲共「麻雀」小組。

新人民軍（New People’s Army, NPA）是菲律賓共產黨的戰鬥單位，據傳旗下還設代號「麻雀」的暗殺小組，負責暗殺地方軍警以及叛徒，也就是歸順政府的新人民軍成員。雖然杜特蒂上台後一度曾向新人民軍伸出橄欖枝，但菲共游擊分子卻持續伏擊及殺害軍警人員，搶奪槍械及軍火，使杜特蒂決定以其人之道，還其人之身。

根據菲律賓星報（Philippine Star）報導，杜特蒂27日為軍警住宅主持移交儀式時表示，「我所缺少的就是一支『麻雀』暗殺隊。這是菲共占上風的原因，所以我也要組成一支『杜特蒂行刑隊』來對付『麻雀』。這樣做沒有問題，他們是敵人。」

報導指出，「行刑隊」將被派遣到各車站、小吃攤及其他公共場所，擊殺可疑叛軍成員和地方惡棍。杜特蒂宣稱，如果「行刑隊」每一名成員可以找到一、兩個要鏟除的目標，他會感到非常滿意。

外界擔心這是杜特蒂政府打算擴大戒嚴的前兆。早在杜特蒂擔任納卯市長時，外界就盛傳他手下有行刑隊，負責私下處決市內的犯罪分子。

根據路透社27日報導，菲律賓共產黨建立者何塞·馬利亞·西松（Jose Maria Sison）對杜特蒂建立行刑隊表示，新人民軍根本沒有所謂的「麻雀」組織。這不過是杜特蒂想成立私人行刑隊所找的藉口罷了。

(中時電子報)

文章來源：‘Duterte Death Squad’ to be formed vs NPA

文章來源：Philippine leader slammed over threat to create 'Duterte death squad'

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