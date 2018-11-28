文大新校長徐興慶上任 強調捍衛大學自治

文化大學今(28)日舉行校長交接暨就職典禮，新任校長徐興慶(右)正式上任，並由文大董事長張鏡湖(左)擔任監交人，頒校長聘書。（文化大學提供）

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文化大學今(28)日舉行校長交接暨就職典禮，新任校長徐興慶正式上任，他在致詞時表示，未來將落實董事會及校務發展委員會的決議，力行校務發展的目標，堅持不讓政治力量入校園，捍衛大學自治的核心價值。

文化大學第八任校長交接暨就職典禮28日上午在文大體育館柏英廳舉行，由文大董事長張鏡湖擔任監交人，頒發校長聘書給徐興慶，文大代理校長王淑音則交付印信給徐。

張鏡湖在致詞時表示，文大有好的地理位置與學習環境，若能持續引進優質的師資群，就能讓文大校運昌隆，擠進優秀全國大學排名前列，更盼徐興慶能引進優秀師資提升學校排名，帶領文大走向另一個高峰。

張鏡湖也提到，徐興慶在台日的著作等身，為國內知名的台日交流學者，聲望聞名台日研究暨文化學界。當年他到日本與創價學會池田大作先生會晤時，就是由徐校長陪同前往。

徐興慶則在致詞時提到，文大與世界各大學簽訂學術交流的大學多達358所，為歷年來全體師生共同努力的成果。尤其是大陸、韓國、日本、北美及歐洲等國姐妹校多，未來希望逐步實現，讓每一位大學三年級的學生都能出國短期留學，積極推動雙聯學位，以及落實學生暑期海外實習，提升學生外語能力與專業學習效果，增加學生就業的基本條件。

面對文大近來因校長遴選風波不斷，對此徐興慶特別感謝校內行政團隊、代理校長王淑音，並強調，未來將落實董事會及校務發展委員會的決議，力行校務發展的目標，堅持不讓政治力量入校園，捍衛大學自治的核心價值，同時激發更多的經師與人師與本校學生共生，未來一定以務實的態度，秉持和諧、溝通、圓融及服從的態度與經驗，積極任事。

論及未來辦學方向，徐興慶則說，將以開放、公正、親合與尊重自由學風的領導態度，容納不同的意見，支持師生具有正當與前瞻性的訴求，並建立本校在專業領域、教育制度與國際學術交流前瞻性的校務發展。

文大表示，徐興慶為中日文化交流史、近代中日思想交流史及日本文化史知名研究學者，專精與日本前期水戶學有深厚淵源的朱舜水研究。與文大淵源頗深，曾任文大日文系主任、日本研究所所長，以及外語學院院長。

此外，徐興慶亦曾任日本天理大學國際文化學部客座教授、台灣大學日本語文學系教授/主任/日本語文研究所所長、台大人文社會高等研究院「日韓研究平台」執行長、日本國際日本文化研究中心外國人研究員、日本京都大學人文科學研究所客座教授。

(旺報 )

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