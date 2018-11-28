丁守中上午遞狀兩案 兩案法官抽到同一人承審

民二庭長賴錦華(左)負責抽承辦法官，巧得是兩次抽籤，都抽中法官陳靜茹承審。(王己由攝)

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中時

九合一年底選舉結果日前出爐，國民黨台北市長候選人丁守中以3254票，輸給現任台北市長柯文哲，丁今(28)日上午，向台北地方法院，遞狀聲請保全證據查封票匭和重新計票兩案，北院依分案規定，經民庭小且討論後，認定屬社會矚目重大案件，下午2點40分，採公開抽籤，巧得是兩案都抽中民四庭法官陳靜茹承審，將和審判長蔡政哲、陪席法官洪文惠，組成合議庭審理。

丁守中上午遞狀後，共聲請重新計票和證據保全兩案，查封台北市全部投票所的選舉人名冊、選舉票、投票報告表、開票報告表、工作人員名冊，及24日投票當日下午3點半到隔日凌晨3時監視錄影檔案和畫面等，「兩件，北院認為這二件聲請事件，為近日媒體關注焦點，且實際上所需動員的人力、物力甚鉅，收狀後，即由本月分案民一庭庭長、抽選中民二庭、民三庭兩位庭長，及兩位法官成立人工抽籤分案小組，經討論後以兩件屬社會矚目的民事事件，全體無異議決定以人工抽籤方式由選舉專股辦理。

下午2點40分，北院由行政庭長黃柄縉主持公開抽籤程序，經抽出民二庭長賴錦華負責抽承辦法官，巧得是兩次抽籤，都抽中民四庭選舉專股法官陳靜茹承審。

重新計票聲請，是依選罷法69條規定，得票數差距在千分之三以內都可聲請，訴訟費用是投票所投票數計算，每票3元，若裁准主要是依選舉人名冊和選舉票進行計算，若重計後改變選舉結果，所繳費用全部發還。證據保全則是依民事訴訟法368條規定，訴訟費用1000元，若法官裁准，就會到選委會查封保全選舉人名冊和選舉票等。

(中時 )

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