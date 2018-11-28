因應立委補選 鄭文燦擔任提名協調召集人

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民進黨今天中常會，發言人鄭運鵬會後記者會表示，緊接的兩席立委補選，中常會決議先成立提名協調小組，由中常委鄭文燦擔任召集人，成員包括高志鵬、鄭運鵬，這3名人選由林右昌在中常會現場提出，常委們無異議通過。

鄭運鵬表示，據了解，本周五中選會會召開會議，可能週五就會公告立委補選事宜；在中選會公告前，候選人戶籍就必須遷入該行政區，因此民進黨提名協調小組希望這一、兩天儘快徵詢這兩席人選，周五前請有意願者儘快遷入戶籍。如果週五公告選舉日程，應該會在1月底進行兩席立委的補選。

鄭運鵬會後轉述，今天中常會討論蔡英文請辭案，代理會議的主席柯建銘在會中提出林右昌為代理人選，獲得常委一致同意；至於黨主席補選事宜，中常會請幕僚單位下周提出期程規劃。

他說，林右昌提到的立委補選案，中常會決議先成立提名協調小組，由中常委鄭文燦擔任召集人，成員還包括高志鵬、鄭運鵬，這3名人選由林右昌在中常會現場提出，常委們無異議通過。

鄭運鵬轉述，高志鵬今天也在會中提出新北市黨部主委余天的請辭案，但是洪耀福報告指出，洪耀福為了新北輔選責任而請辭，但洪1124當天就說，敗選由中央黨部負最大責任，請全國各縣市黨部主委承擔責任，也請各縣市黨部執委會予以慰留。

(中時 )

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