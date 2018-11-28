年輕人愛出國不國旅 觀光局擬推青年補助方案

2018年11月28日 15:40 中時 李宜秦

觀光產業近年逐漸萎縮，陸客不來、國人也不玩，觀光局為了拯救觀光，不僅補助南向旅客來台消費，又灑上衣經費補助國人旅遊。交通部長吳宏謀表示，對目前國內的觀光業績並不滿意，未來將再針對20到40歲青年人口規劃補助，已安排觀光局今日下午4點向其匯報計畫。

立法院交通委員會今日邀請交通部長吳宏謀、觀光局長周永暉等人列席報告，並備質詢。

觀光局統計報告顯示，去年來台旅行人次成長0.46％，出國旅行則成長7％，可見多數人都較偏好出國旅遊，且今年1到3月內國內20到29歲年輕人出國人次多達57萬，遭質疑國內觀光資源無法吸引年輕族群。

立委李昆澤指出，北海道地震後，日本政府為振興觀光，補助外國觀光客7成的住宿費，最多可補助5個晚上、每晚最多補助2萬日幣。立委葉宜津建議擴大暖冬遊方案，且觀光不能單憑補助，還應強化各地觀光特色，觀光局不斷推出許多一次性景點，如水晶教堂、天空步道等，旅客不會想再回訪。

觀光局長周永暉表示，暖冬遊方案是否可以擴大實施，還須進行滾動式檢討，關於中部地區是否也該試用方案，也都還需要評估，吳宏謀表示，10天內針對如何刺激整體國內外的觀光旅遊提出完整計畫。

另外明年是小鎮旅遊年，觀光局將針對20到40歲的年輕遊客推銷國旅，如設計周遊券、補助等。吳宏謀說，交通部正在規劃相關計畫，預計一周後可提出吸引年輕人旅遊的具體策略。

(中時 )