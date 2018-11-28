黃子佼學習韓國瑜CEO精神走出舒適圈！唱5場校園撞4場孟耿如

2018年11月28日 15:30 中時 林淑娟

黃子佼、豆花妹出席台視《超級巨星紅白藝能大賞》APP亮相記者會。（台視提供）

黃子佼出席台視《超級巨星紅白藝能大賞》APP亮相記者會。（台視提供）

豆花妹出席台視《超級巨星紅白藝能大賞》APP亮相記者會。（台視提供）

豆花妹拍攝《超級巨星紅白藝能大賞》APP宣傳片尺度大。（台視）

黃子佼12月26日將發片，下週開始即將以新人姿態跑校園演唱會，他28日與蔡黃汝（豆花妹）出席台視《超級巨星紅白藝能大賞》APP亮相記者會時忐忑地說：「很怕現在大學生不太認識我，他們可能對我無感！」由於12月、1月的尾牙旺季正值他唱片宣傳期，他不諱言今年尾牙場少接三分之一，至少5場。以他過去每場約30萬元計算，減少進帳約150萬。

他說，他參與的5場校園唱會，竟有4場也有女友孟耿如，兩人在家一對通告表才發現，不過出場時間有錯開。他說，其實唱校園雖然有貼補車馬費，不過其實造型、梳化、高鐵費用算進去全賠本，「但不覺遺憾可惜，因為這就是一種改變！」他覺得市場的東西要眼見為憑，「就像要走進人群，才知道韓國瑜最有人氣！」

他稱讚韓國瑜有些理念很有趣，例如「貨出去、人進來，高雄發大財」，「我們也是要把好節目送出去，觀眾就會走出來！他的CEO概念，值得藝人學習」。他說主持久了會有疲態，必須走出舒適圈，所以他重新以歌手姿態走出去，如果總是躲在攝影棚會像井底之蛙，出去看了才會知道真正的世界。

多了歌手身份的他，今年接下來還是會主持「新北市耶誕城」、跨年晚會、台視《紅白》三場大型最受矚目的活動，不過他說，12月就有超過30組歌手發片，所以他都讓製作單位先去喬卡司，不想跟人擠，但如果有需要他，他就義不容辭，「可以順便宣傳，反正妝都化了。不過不強求，主要還是站在主持的位置」。

擔任《超級巨星紅白藝能大賞》APP代言人的豆花妹義氣相挺，說要買50張，送給粉絲，黃子佼說林志玲也說要買100張，「她們都是盲買瞎買，根本連歌都沒聽過」，他坦言有叫女友孟耿如不要買，因為年輕人賺錢不容易，「她房貸還沒繳完，壓力大，最近又接舞台劇不能接電視劇，這兩個月收入銳減。所以勸她年底快到了，過年需要包紅包，要把錢留下來備用。有志玲買就好！」

不過他自己倒是也買了孟耿如的專輯100張，還分送大樓管理員和住戶，管理員還幫忙貼公告，歡迎住戶認領，大樓的大廳也每天播放她的新歌。不過孟耿如一開始看到公告時有點生氣，「她怕丟臉，擔心會不會沒有人要，但鄰居都滿喜歡的，她的專輯很好送，當美美的寫真集般送，看完就飽了。已經送了20多張。」他建議堅持要買50張相挺的豆花妹：「所以妳也可以在你們大樓貼公告，送我的專輯！」

豆花妹正在拍攝新戲《腦波小姐》，同劇的歐陽妮妮日前自爆已經休學，她的爸爸歐陽龍又角逐台北市議員五連霸失利，被問妮妮拍戲現場是否有異樣？豆花妹說，不太好意思跟她聊這些，但她是個很開朗的女生，拍戲現場感覺還滿開心，總是散播歡樂。

(中時 )