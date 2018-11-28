影》買10元高麗菜被傳喚 民眾轟：政府生病了嗎？

2018年11月28日 15:32 中時 呂妍庭

13日當天前往購買10元高麗菜的民眾陸續被傳喚到案說明。（呂妍庭翻攝）

買10元高麗菜也被法院傳訊？（呂妍庭翻攝）

近來高麗菜價低迷，菜農喊血本無歸，嘉義縣朴子市文化里長楊石旭日前與多位五合一候選人原想集資認購送弱勢團體，因擔心被檢舉有賄選嫌疑，改號召民眾以每顆10元自行認購，結果當天來了4名員警現場蒐證，沒想到這兩天陸續傳出包括楊石旭等多位買菜的民眾被傳喚到案說明，就連只是臉書被標記，人未到現場的朴子市長當選人吳品叡也被通知到分局做筆錄，無辜之餘直說太誇張了！

順利連任的楊石旭當初為減少菜農損失，原本有意結合吳品叡、市民代表當選人黃陳伯蓮等人，共同收購2000顆高麗菜，送給鄰里弱勢，因時值選舉期間，為避免不必要困擾，決定號召民眾以1顆10元認購，開放認購當天，就有員警在場蒐證。

昨包括楊石旭、吳品叡、黃陳伯蓮等人都被通知要到朴子分局說明，楊石旭說，明明警方蒐證影帶很清楚，民眾買菜後要自行投錢到箱子裡，現在大動作調人去問，「基層員警應該受到很大的壓力」。黃陳伯蓮說，大家只是想號召更多人一起減少菜農損失，買菜的錢還要民眾自己拿出來，這麼簡單的事卻被泛政治化，實在是沒道理。

完全狀況外的吳品叡更顯無辜，只因名字被標記在臉書上，昨還是被要求到案說明，甚至被問到有沒有在現場造勢？她只能無奈澄清人根本沒到現場，哪來造勢、拉票？尤其又聽聞不少買菜的民眾都被調查，讓她直呼太誇張，對檢警作法無法苟同。

朴子市安福里長林岳平因為把機車借給里民載高麗菜，事後太太就接到地檢署傳票，指她因涉及選罷法需到案說明，林岳平氣憤說，當天1個女性里民一口氣買了5顆高麗菜，因拿不回去，便向他借機車，結果警方根據車牌和蒐證畫面，誤以為買菜的是他太太，就發文要傳喚他太太，實在不能理解，「買高麗菜犯什麼法？」，而且還搞錯人。

當天開直播的吳姓民眾忿忿不平，說今天有多位買菜民眾被叫去分局做筆錄，阿公阿嬤嚇得沒辦法吃、沒辦法睡，雖作完筆錄後陸續請回，但已引發民怨，怒問「當今的政府真的生病了嗎？」，都什麼時代了，幫農民賣高麗菜、買高麗菜還要被偵訊，痛批政府不幫農民，還打壓買菜人民，根本是違反人權。

(中時 )