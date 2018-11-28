北市府小內閣洗牌 他爆料「柯說大部分都會留下」

2018年11月28日 15:35 中時 吳堂靖

九合一大選落幕，台北市長柯文哲驚險連任，小內閣重新洗牌，由於社會局現由副局長黃清高代理，新任人選成矚目焦點。衛生局長黃世傑28日表示，社會局長人選，柯已指示他、 前社會局長許立民、聯醫總院長黃勝堅一起找人，更爆料柯說「 你們大部分都會留下來」，引發臆測。

衛生局長黃世傑28日出席聯合醫院松德院區「整合性藥癮醫療示範中心」開幕活動，由於下月18日北市府首長將總辭，會後黃受訪被問到是否有跟柯聊到改組一事？黃自爆「自己應該會留下來」，他說，順利的話應該還會再做四年，希望四加四，不管是醫療或是社政長照，都能建立好，

黃世傑隨後也提到社會局長人選，他說，昨天柯文哲在市政會議中指示他跟許立民、黃勝堅一起尋覓人選， 由於未來長照部分事情很多，需要建立可長可久完整的長照系統，社會局跟衛生局的合作很重要，因此人選也不排斥找醫生。

由於下月18日北市府首長將總辭，媒體也關注徵人時程？黃世傑表示，還不知道遴選方式是什麼，但我們有幾個是基本成員，是不是再找其他人進來、接受報名，遴選程序還未跟許立民談。

另外，媒體也詢問黃是否得知新任副市長人選？黃世傑表示，我們也都是看媒體在講，不好意思問柯，但昨天柯說「你們大部分都會留下來」，不知道定義是甚麼， 可能僅是有感而發，其他就不知道。

(中時 )