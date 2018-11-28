吃了一個月胖24公斤 內蒙古破獲跨省假藥案

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旺報

中新網28日報導，自己購買中藥磨成藥粉，再加上各種西藥，搖身一變就成了治療腰腿疼的「祖傳神藥」，患者服用後在一個月內竟增重24公斤。

2018年6月，敖漢旗公安局接到群衆舉報稱，有人在當地銷售一種「祖傳秘方風濕特效王」的藥，稱這種自製藥粉能治療腰腿疼，藥粉的說明書標有主治、成分、用量等資訊，卻沒有藥准字等字樣。據服用過這種藥的人反映，服藥後會使人迅速發胖，30日內竟然增重24公斤。當地公安局對該藥樣品進行提取，經檢驗認定爲假藥。

警方隨即追查假藥的流向，確定了敖漢旗境內銷售假藥人員爲杜某某，生産假藥的爲山東籍男子李某某。

2018年11月12日，民警在赤峰市紅山區將杜某某抓獲，在其住所搜查出假藥520包。次日，民警在元寶山區將製造假藥的李某某抓獲，並在其生産假藥的窩點搜查出已經包好的待銷售假藥5252包，未包裝的藥品50公斤。

據李某某交代，「祖傳秘方風濕特效王」的生産過程較爲簡單，他在中藥材市場購買中藥，並用加工花椒粉的機器將藥材打成藥粉。在每20斤中藥粉中加1斤西藥布洛芬、消炎痛、炎痛喜康等，最後將自製說明書排版印刷後粘貼在藥袋上，通過微信等渠道宣傳，然後快遞發貨向外銷售。

該假藥已銷售至內蒙古、天津、北京、河北、黑龍江等多個省市自治區。目前已查清向外銷售500多單，獲利50多萬元人民幣。

(旺報 )

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