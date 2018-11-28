用了20年！盧秀燕打包立院辦公室：充滿很多好的回憶

當選台中市長的盧秀燕28日打包立委研究室的物品，盧表示一整排立委評鑑得獎的獎狀一定要珍藏帶走。（姚志平攝）

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準台中市長盧秀燕28日於國會辦公室整理打包，即將正式告別國會，她透露，這間辦公室用了20年沒換過，充滿很多好的回憶，又由於自己過去六屆立委都順利連選連任，如今當選台中市長，已有好幾位委員認為這間辦公室風水不錯、來接洽；此外，在國會久了，總有些人脈感情，自己當選第二天就接到前央行總裁彭淮南的祝福電話，彭也應允私下給予諮詢，但不出任任何職務。

盧秀燕即將入主台中市政府，今日下午開始收拾用了20年的辦公室。盧笑說，立委汰換速度很快，所以立法院每屆都會編列經費，讓委員重新調整、佈置辦公室，但自己六屆都在同一間辦公室，是最節省經費的委員，桌子、椅子等東西都用了20年，「充滿很多好的回憶，這就是我20年來為台中市民在立法院發聲、爭取建設，為台中市民打拼的辦公室。」

她進一步說，由於自己過去六屆連選連任，有優先使用同一間辦公室的權利，但這回當選台中市長後，已有好幾位委員來接洽想要這間辦公室，認為這間風水不錯，「第一是格局滿好的，第二則是能帶給我好運」。

至於在立法院20年來最捨不得的事？盧秀燕表示，20年來在這地方代表台中市打拚，為台中市民、全國民眾發聲，很多東西都是在這邊擬定、準備的，並從台北爭取建設回故鄉，所以這地方的確充滿各種回憶；但如今要轉換跑道，用另一種方式為台中市民服務，「所以雖然這地方充滿回憶，但我更展望未來。」

她還回憶，過去自己都搭第一班高鐵、上午6時25分從台中發車，進到辦公室約為7時30分左右，並在上午8時召開晨會，大家一起討論當天要質詢的題目、要做的事情，所以辦公室運作算是滿早的。

盧秀燕也提到，當選第二天，接到了彭淮南的祝福電話，兩人是很要好朋友，自己拜託他往後在財經領域方面能繼續給予幫忙指導，彭也答應，但不會再擔任職務，「很多學校邀請他講座，公司行號、個人團體邀請他都沒答應，但他會私下給我諮詢，不會出任任何職務。」

(中時 )

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