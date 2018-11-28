郭書瑤見Seafood妙禪 《通靈》現場這樣回應

2018年11月28日 15:56 中時 洪秀瑛

導演劉修甫（左起）、范少勳、温貞菱、郭書瑤、導演陳和愉出席《通靈少女》第二季記者會。（洪秀瑛攝）

郭書瑤今出席HBO、公視《通靈少女》第二季發布會，導演表示，製作規模比第一季更高，第一季6集，第二季將播8集，除了瑤瑤，第一季飾演「阿樂」學長的蔡凡熙已離世，這次男主角換成因BL劇《越界》打開知名度的范少勳，還有加入溫貞菱等。

瑤瑤又被媒體拍到穿紫衣去妙禪的精舍，瑤瑤今會後受訪被問妙禪話題，先是裝傻：「什麼？我有去嗎？」隨後借用溫貞菱的用詞「稍待回覆」，避開敏感話題。去參拜妙禪和演宮廟少女有關？她說：「不相關啦，工作跟我私人怎會相關？」隨即快閃。

瑤瑤說，第一季都在宮廟內，第二季走出宮廟，上山下海，舉凡工廠、醫院、湖邊都是拍攝地點，常到外景「出任務」，好幾次都跑出「人生跑馬燈」，多虧有故事原型、顧問索菲亞幫大家「溝通」、當24小時保鏢保護他們。

《通靈》第1季受好評，被問演第二季會不會壓力？瑤瑤說，第1季擔心害怕自己演不好，光在創造角色就磨合很久，這次第2季反而順利許多，覺得自己已經內化「小真」角色。對於去年假髮屢被批評，她自虧：「可能之前演得太不好，才會讓人注意到，這次換了一頂假髮了。」也透露，開拍第一天回到拍攝地汐止濟德宮，媽祖娘娘給了一個藏頭詩給大家，藏頭詩的第一句就是「通靈圓滿」，讓眾人都覺得好玄。

范少勳說第一次和「前輩」瑤瑤合作很緊張，第一次見面時，瑤瑤轉頭緊張問「我沒臭臉吧」？他說沒臭臉，發現彼此都能給安全感的人。他說，剛開始以為她是漂亮的女星、有距離感，合作後覺得她個性大剌剌、直來直往，剛開始很擔心沒辦法跟上她的節奏，後來發現和她在「表演上有種熟悉感」。

(中時 )